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相信育樂董事長施俊豪帶領「Dream Taiwan」出征西班牙Arnedo Cup，這是他一路堅持與努力的成果。未來，他計劃邀請巴塞隆納和皇家馬德里的青訓隊來台比賽，並積極洽談在台北大巨蛋舉辦國際賽事，為台灣足球打開通往國際的大門。（圖／NOWnews資料照）

▲（右一站立者）施俊豪親自帶隊到西班牙參賽。（圖／相信育樂提供）

Dream Taiwan台灣足球夢想計畫於2024年進入第二屆，九月份遠征西班牙與全球16支高端球隊進行競賽。然而，事隔三個月後，卻爆出台灣足球發展協會與相信育樂之間因帳目問題在社群媒體上公開對立，引起社會關注。針對這次事件，施俊豪強調，相信育樂願意接受社會各界的檢驗，以實際行動支持台灣足球的發展。事件起源可追溯至2023年，當時台灣足球夢想計畫受邀參加Arnedo Cup，由於一支球隊臨時退賽，台灣得以遞補參賽。今年，台灣從遞補角色晉升至正式受邀參賽，代表台灣足球在國際賽事中站上更高的舞台。施俊豪強調，相信育樂的決策是為了對贊助商負責，並避免再次發生去年因換匯與時差問題導致全隊資金無法及時到位的情況。他也呼籲國內足球圈應該團結一致，為台灣熱愛足球的孩子與家長共同努力。台灣足球發展協會理事石明瑾則對此提出質疑，認為贊助金的處理方式應更加透明並符合程序。然而，相信育樂則強調所有行為皆經得起檢驗，並對於帳目問題雙方未能協商妥當、影響熱愛足球的家長、教練和贊助商而表示歉意。