Dream Taiwan台灣足球夢想計畫於2024年進入第二屆，九月份遠征西班牙與全球16支高端球隊進行競賽。然而，事隔三個月後，卻爆出台灣足球發展協會與相信育樂之間因帳目問題在社群媒體上公開對立，引起社會關注。
針對這次事件，相信育樂董事長施俊豪表示：「是非自有曲直，公道自在人心。是否真的有在為台灣足球努力，不是取決於多少人說了算，而是時間和成果能證明一切。」施俊豪強調，相信育樂願意接受社會各界的檢驗，以實際行動支持台灣足球的發展。
事件起源可追溯至2023年，當時台灣足球夢想計畫受邀參加Arnedo Cup，由於一支球隊臨時退賽，台灣得以遞補參賽。今年，台灣從遞補角色晉升至正式受邀參賽，代表台灣足球在國際賽事中站上更高的舞台。
施俊豪兩度親自帶隊出國，回顧過往的支持行動，他坦言在2023年時，最大的匿名贊助商要求贊助金須由他本人執行，但因時間緊迫以及基於對協會的信任，經過溝通後，贊助商同意將250萬元直接匯入台灣足球發展協會。然而，之後卻發現許多費用被延遲支付，甚至部分款項還需由相信育樂額外支出。為了避免重蹈覆轍，2024年施俊豪決定不再將贊助金交由協會管理，導致協會誤會其私吞贊助款。
施俊豪強調，相信育樂的決策是為了對贊助商負責，並避免再次發生去年因換匯與時差問題導致全隊資金無法及時到位的情況。他也呼籲國內足球圈應該團結一致，為台灣熱愛足球的孩子與家長共同努力。
台灣足球發展協會理事石明瑾則對此提出質疑，認為贊助金的處理方式應更加透明並符合程序。然而，相信育樂則強調所有行為皆經得起檢驗，並對於帳目問題雙方未能協商妥當、影響熱愛足球的家長、教練和贊助商而表示歉意。
施俊豪最後表示：「對台灣足球仍有期待與計畫，否則我不會選擇出錢出力，我要跟各位說：這就是施俊豪！」相信育樂希望未來能夠與所有支持台灣足球的協會和人士攜手，為台灣足球的發展共同努力。
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事件起源可追溯至2023年，當時台灣足球夢想計畫受邀參加Arnedo Cup，由於一支球隊臨時退賽，台灣得以遞補參賽。今年，台灣從遞補角色晉升至正式受邀參賽，代表台灣足球在國際賽事中站上更高的舞台。
施俊豪兩度親自帶隊出國，回顧過往的支持行動，他坦言在2023年時，最大的匿名贊助商要求贊助金須由他本人執行，但因時間緊迫以及基於對協會的信任，經過溝通後，贊助商同意將250萬元直接匯入台灣足球發展協會。然而，之後卻發現許多費用被延遲支付，甚至部分款項還需由相信育樂額外支出。為了避免重蹈覆轍，2024年施俊豪決定不再將贊助金交由協會管理，導致協會誤會其私吞贊助款。
施俊豪強調，相信育樂的決策是為了對贊助商負責，並避免再次發生去年因換匯與時差問題導致全隊資金無法及時到位的情況。他也呼籲國內足球圈應該團結一致，為台灣熱愛足球的孩子與家長共同努力。
台灣足球發展協會理事石明瑾則對此提出質疑，認為贊助金的處理方式應更加透明並符合程序。然而，相信育樂則強調所有行為皆經得起檢驗，並對於帳目問題雙方未能協商妥當、影響熱愛足球的家長、教練和贊助商而表示歉意。
施俊豪最後表示：「對台灣足球仍有期待與計畫，否則我不會選擇出錢出力，我要跟各位說：這就是施俊豪！」相信育樂希望未來能夠與所有支持台灣足球的協會和人士攜手，為台灣足球的發展共同努力。