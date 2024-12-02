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韓國首都圈在11月底降下破紀錄大雪，累計積雪深度超過40公分，儘管目前降雪狀況趨緩，但仍對交通造成影響，更傳出了死亡車禍事故。韓國京畿道安城市今（2）日傳出，國道發生了14車連環追撞事故，導致1人死亡。根據韓聯社報導，事情發生在2日清晨6點多，韓國京畿道安城市竹山面斗橋里附近的17號國道上，一輛行駛於第一車道、重達1噸的貨車因路面結冰打滑，撞上了中央分隔島，隨後又衝撞另一輛行駛於第二車道的重達3.5噸貨車。隨後，後方12輛車因煞車不及而接連追撞，造成連環車禍事故。這起事故導致3.5噸貨車的60多歲男性駕駛當場身亡，另有5人因腰部、腿部受傷而送醫治療。肇事的1噸貨車駕駛向警方解釋，「車輛在結冰的路面上打滑」。經確認，事故與酒駕無關。警方相關人士表示，「事發時路面結冰，且濃霧籠罩，能見度不足，為事故發生的主要原因之一。」警方將收集事故車輛的行車記錄器，進一步調查事故發生的詳細經過。