我是廣告 請繼續往下閱讀

星宇航空今（2）日正式啟航台中-沖繩航線，每週4班往返，航向離台灣最近的旅遊勝地-沖繩，為中台灣旅客提供飛航新選擇，首航航班JX302於下午13:15自台中啟航，帶領旅客飛往琉球王國。今日中午在首航航班JX302出發前，星宇航空於台中國際機場出境大廳舉行盛大的剪綵儀式，由星宇航空董事長張國煒、交通部部長陳世凱、立法委員蔡其昌、台中航空站主任張瑞澍、沖繩縣產業振興公社台北事務所所長上江洲辰德等人出席，為星宇航空台中-沖繩首航揭開序幕。星宇航空執行長翟健華表示，台中是星宇航空在台灣的重要據點，星宇航空持續耕耘台中航線，此次新開的台中-沖繩航線，不僅能為中部旅客提供更便利的出遊選擇，也期望吸引更多沖繩的旅客到訪台中，進一步促進中台灣與沖繩之間的觀光與文化交流。星宇航空將持續以台中機場為第二飛航基地，開拓更多國際航線，為中部旅客帶來更多更豐富的航線選擇。首航現場除剪綵儀式外，星宇航空還準備了拍照背板與手拿板，邀請旅客與空服員及來自沖繩的觀光大使「小真」合影留念。此外，星宇航空特別為台中-沖繩首航準備了首航禮，每位旅客都可獲得星宇航空的沖繩首航杯，而搭乘商務艙的旅客更享有韓國智慧家電品牌 LG 提供的 「TONE Free 真無線藍牙耳機 T90S」。沖繩距台灣僅兩小時飛行時間，是台灣旅客最愛的海島旅遊勝地之一。沖繩擁有壯麗的自然景觀和獨特的文化，別具特色的景點如波上宮、首里城、國際通、玉泉洞、青之洞窟及美國村等，讓旅客能充分體驗當地歷史與文化。而白色的沙灘搭配碧海藍天也是沖繩的一大亮點，舒服的躺在沙灘上，聆聽汩汩的海浪聲，享受悠閒的時光，亦是在沖繩旅遊的精髓所在。星宇航空自今年3月底開闢台中出發航線，目前營運澳門、高松、富國島航班，今再添台中-沖繩航線，每週四班飛航。