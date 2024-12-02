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台中發生員警進入國小校園，帶走一名小六學生，至派出所做筆錄事件，家長不滿找議員投訴，今（2）日議會質詢時，市長盧秀燕聽聞後，罕見震怒，當場要求教育局及警察局要嚴懲教師、警員，不過兩名員警早在11月5日就已經被記申誡懲處。律師林瓊嘉直言，員警進入國小校園帶走小學生，明顯違反少年事件處理法以及警察職權行使法規定。林瓊嘉強調，尤其少年事件處理法中，明訂可教不可罰，以教育代替處罰為目的，且該學童未滿14歲，無法構成犯罪行為，且14歲以下是為兒童，整起事件又並非現行犯，因此警方的拘提行為，並非保護孩子，還可能造成孩子心理陰影，是嚴重的違規行為，必須嚴懲。此外林瓊嘉也提到，校方也應該通報教育局，而非打電話報警。林瓊嘉也以德國納粹警察為例，當時納粹警察連教堂都不能進入，林瓊嘉認為教堂和小學校園都應一視同仁，且警方介入應該是最後手段，不應該直接把小學生帶走，此舉也違反警察職權行使法規定。據了解，此事件起因於台中某國小六年級學生，上課時和體育老師起爭執，師長壓制孩童，學生則用樂樂棒球球棒打老師，隔天學生道歉，但老師不接受並報警，校方竟放由2名員警到校帶走學生，家長不滿找議員投訴，此事件才因而曝光。