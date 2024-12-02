我是廣告 請繼續往下閱讀

「不要高鐵進了，（土地）又空在那！」高雄市長陳其邁今(2)日在議會答詢時針對高鐵南延表示，高雄車站周邊大面積土地多為國公有，應進行大都更計畫。他已向交通部長陳世凱反映整合相關開發計畫，高鐵施工的同時，來推動都市更新、聯合開發，希望未來高鐵完成、都更也完畢了，後續會請副市長林欽榮持續與交通部協商接洽。林欽榮也說明目前高雄火車站周邊開發刻正進行中，相關開發未來如何與高鐵進高雄車站接軌，並帶動區域整體開發，市府會持續努力盤點用地，積極招商建設地方，使周邊環境機能能夠與高鐵工程同步進行，杜絕工程間出現時間落差問題。高市議員張博洋今質詢時提到，高鐵南延若採高雄案，不應只將重點放在明挖施工恐帶來的交通衝擊，更要思考如何重振高雄車站關鍵核心地位，活絡商圈與舊市區再生，欠缺全面性整體規畫。議員鍾易仲則認為，高鐵南延應在台鐵鳳山車站設站共構，他建議高鐵延伸屏東若採高雄方案，經過鳳山車站時可增設一站、促成台鐵與高鐵在鳳山共構。陳其邁表示，高雄鐵路地下化工程歷經 20 年，導致高雄車站周邊商業受到影響，未來高鐵工程建設應配合更宏觀且全面性的規劃，同步來進行車站周邊動線、街區及商圈等規劃，並結合捷運和台鐵運輸，提供台積電及其半導體供應鏈設備材料廠商更多辦公空間的需求選擇。林欽榮也說，火車站前第一環圈市府已取得台鐵同意變更成專四、專五用地，為周邊整體發展規劃及早準備，而在火車站周邊中華路到民族路、九如路到建國路這一大塊區域，市府會清點用地，並與台鐵協商更有利的發展規劃。在車站招商部分，市府會全力協助鐵道局於年（113）底前把所有六大管線、建築執照核發，並從旁協助台鐵招商。