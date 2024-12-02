搞創意也要顧及社會觀感！人氣名店「大師兄銷魂麵舖」日前被網友發現，常常在宣傳的文案與圖卡上，使用帶有性別歧視的字句，包含「喜歡吃下麵的你」、「吃了一斤」等，甚至還有嘲諷女性生理期的圖樣，引爆砲轟抵制。今（2）日店家發文致歉，強調未來將以更嚴謹的態度面對所有品牌溝通內容。
昨（1）日有民眾在論壇Dcard上，將銷魂麵舖過往的文案進行整理，結果發現有好幾次文案中，都有大量性別歧視的內容存在，如徵才文寫著「徵心喜歡吃下麵的你」，還有行銷文案「大吃一斤」則是「女生吃了一斤的麵，發現自己受精了」。
此外，銷魂麵舖還曾發文，表示若民眾特休用完，想請生理假時，能將他們的醬包擠在衛生棉上，過去「12星座吃麵的方法」也充滿性暗示選圖。畫面曝光後，立刻引爆網友怒火，紛紛痛批「國中生想的行銷文案嗎？滿滿性別歧視玩笑」、「看了不舒服」、「常疑惑這種爛梗誰在用，結果居然有人拿來當行銷」、「看到這種文案真的會有人想去應徵嗎」。
針對本次事件，大師兄銷魂麵舖今（2）日也在官方臉書上發文致歉，「此次事件讓我們深刻學習到，無論出發點如何，即使並無惡意，應該要避免任何可能引發不適或誤解的表達。」
「銷魂麵舖」完整道歉聲明如下
致關注「銷魂麵舖」的朋友們：
近日，因多年前的一則貼文引發討論，其中的內容被指出可能涉及不尊重女性的言論，我們感到非常抱歉。目前相關貼文已全部下架。在此，我們誠摯向所有受到影響的人士，特別是女性群體，致上最深的歉意，並對當時欠缺考量、不成熟的表現進行反省。
此次事件讓我們深刻學習到，無論出發點如何，即使並無惡意，應該要避免任何可能引發不適或誤解的表達。
此外，部分討論中涉及圖片本人的圖像被轉發，導致其承受了不必要的壓力與傷害。在此懇請大家專注事件本身，停止散播涉及個人圖像的內容，以免對無辜人士造成進一步影響。
為避免類似事件再度發生，我們將採取以下具體行動：
1. 加強內部培訓，提高員工對性別平等與社會議題的認知；
2. 未來將以更嚴謹的態度面對所有品牌溝通內容；
3. 積極支持性別平等的倡導與推廣，並參與相關社會責任活動。
我們再次向所有受到影響的人士致歉，並以此為契機，努力成為更有責任感的品牌，為社會帶來更多正向影響。
感謝大家的提醒與指正，我們會深刻反省，再次致上歉意。
銷魂麵舖 敬上
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此外，銷魂麵舖還曾發文，表示若民眾特休用完，想請生理假時，能將他們的醬包擠在衛生棉上，過去「12星座吃麵的方法」也充滿性暗示選圖。畫面曝光後，立刻引爆網友怒火，紛紛痛批「國中生想的行銷文案嗎？滿滿性別歧視玩笑」、「看了不舒服」、「常疑惑這種爛梗誰在用，結果居然有人拿來當行銷」、「看到這種文案真的會有人想去應徵嗎」。
針對本次事件，大師兄銷魂麵舖今（2）日也在官方臉書上發文致歉，「此次事件讓我們深刻學習到，無論出發點如何，即使並無惡意，應該要避免任何可能引發不適或誤解的表達。」
「銷魂麵舖」完整道歉聲明如下
致關注「銷魂麵舖」的朋友們：
近日，因多年前的一則貼文引發討論，其中的內容被指出可能涉及不尊重女性的言論，我們感到非常抱歉。目前相關貼文已全部下架。在此，我們誠摯向所有受到影響的人士，特別是女性群體，致上最深的歉意，並對當時欠缺考量、不成熟的表現進行反省。
此次事件讓我們深刻學習到，無論出發點如何，即使並無惡意，應該要避免任何可能引發不適或誤解的表達。
此外，部分討論中涉及圖片本人的圖像被轉發，導致其承受了不必要的壓力與傷害。在此懇請大家專注事件本身，停止散播涉及個人圖像的內容，以免對無辜人士造成進一步影響。
為避免類似事件再度發生，我們將採取以下具體行動：
1. 加強內部培訓，提高員工對性別平等與社會議題的認知；
2. 未來將以更嚴謹的態度面對所有品牌溝通內容；
3. 積極支持性別平等的倡導與推廣，並參與相關社會責任活動。
我們再次向所有受到影響的人士致歉，並以此為契機，努力成為更有責任感的品牌，為社會帶來更多正向影響。
感謝大家的提醒與指正，我們會深刻反省，再次致上歉意。
銷魂麵舖 敬上