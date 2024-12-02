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中國解放軍近年出現多起高層人事清洗，這次中央軍事委員會委員兼政治工作部主任苗華因「涉嫌嚴重違紀」遭到停職檢查，再度引發中國內外專家們的廣泛關注。有分析認為，對比前國防部前部長李尚福的案件，兩者在手法上存在明顯差異，而習近平在此期間所涉的態度也有所不同，如此高調地處理苗華反映習近平對解放軍內部狀況的不滿。中國國防部發言人吳謙上月28日在記者會上宣布中央軍委委員、軍委政治工作部上將主任苗華因涉嫌嚴重違紀，「經黨中央研究，決定對苗華停職檢查」，這是軍方搶先官宣高級將領被查的罕見例子；德州大學奧斯汀分校林登‧約翰遜公共事務學院副教授格雷騰斯（Sheena Chestnut Greitens）就指出，苗華身為中央軍委委員，負責政治工作，位階可以說是高於國防部長，「一切重要的細節都讓他的停職成了一件大事，」《星島日報》分析指，中國當局對苗華與前國防部前部長李尚福的處理手法存在明顯差異。首先，苗華的案件被較早對外披露，他在10月底仍公開亮相，不到一個月後即被宣布停職。而李尚福在去年8月底失蹤，直至兩個月後才被免職，並於今年6月才正式披露其罪行並移交司法。《紐約時報》外交記者黃安偉（Edward Wong）就稱，去年中國的前外交部長秦剛同樣遭受調查，但北京的做法並沒有這麼高調。「秦剛在華盛頓開始做駐美國大使後不久，習近平也是讓他像坐直升機一樣把他從駐美大使升至了外交部長」 ，但在性醜聞和私生子醜聞下，秦剛的「被解職」相較苗華顯得更加低調許多。此外，苗華目前的調查性質似乎也有所不同。他被指「涉嫌嚴重違紀」，而非如李尚福一般涉及「嚴重違紀違法」，這種「停職檢查」的方式在中共黨內屬於臨時組織措施，意味著北京當局對苗華的處理可能留有餘地。如果調查期間未發現重大罪證，他或許能免於牢獄之災，但官職和軍銜可能難以保住。喬治城大學美中全球議題對話計畫研究員韋德寧（Dennis Wilder）認為，這次高調處理苗華，反映了習近平對解放軍內部狀況的不滿。韋德寧指出，習近平曾在福建任職期間與苗華建立關係，並在十年前親自提拔他進入軍委，如今卻以「公開羞辱」的方式處理，而不是讓他悄悄地退休，顯示習近平對軍隊內部的不受控權力或腐敗行為感到憤怒。美國國防大學研究員伍思諾也提出，苗華的案件可能並非單純的貪腐問題，而是反映了習近平對軍內權力過度集中的警惕，他將這一事件類比於文化大革命時期林彪案，認為軍內派系鬥爭可能是事件背後的重要因素。