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根據美麗島電子報的最新民調，賴總統信任度55.8%，不信任度34.2%，與上月相比信任度、滿意度都更高，不信任度、不滿意度雙雙下滑；對此，媒體人黃暐瀚表示，「國防外交不管藍綠一致團結對外，內政民生經濟放手監督，唯有這樣，在野黨才有可能重回執政。」黃暐瀚今（2）日在臉書發文表示，仔細分析民眾對於各項議題的喜好，最不滿意的5項為「物價上漲」、「不執行死刑」、「貧富差距」、「詐騙」、「高房價」，相較之下，外交與國防的不滿意度都不到三成。黃暐瀚分析，所以，民眾對於內政、民生、經濟的不滿，遠大於國防外交，在野黨若是想重回執政，不打會痛的，卻專打對手強的，可說完全搞錯方向。黃暐瀚指出，出訪南太，自然過境夏威夷，在野黨質疑賴總統為什麼不去洛杉磯？是缺乏地理常識。尤其明後年賴總統勢必繼續出訪中南美友邦，屆時過境洛杉磯與美國本土的時候，「今日之譏，將何以自處？」黃暐瀚表示，另外，自澳洲、荷蘭、歐盟跟加拿大國會通過「2758號決議文不涉台灣」，支持台灣「有意義參與」國際組織之後，英國國會也跟進通過，世界各國正在挺台灣，在野黨為了跟民進黨做出區隔，事事反對，「看在中間選民眼裡，這不叫愛台灣，反倒像是附和中共、唱衰台灣。」黃暐瀚指出，潛艦國造需被監督，但凍結預算與全部刪除完全不同，國民黨有最專業的海軍上將陳永康，卻不令其擔任國防委員會召委，反而傳出陳永康因不支持刪除預算（他主張凍結），有人建議兩年後拔除不分區。黃暐瀚直言，種種在國防外交上的誤判，是在野黨對民意的錯誤解讀，對內競爭、對外團結，國防外交不管藍綠一致團結對外，內政民生經濟放手監督，唯有這樣，在野黨才有可能重回執政，「阿基里斯再強，身上也有弱點，拿額頭去撞炭治郎？撞得自己滿頭包，可怪不了別人。」