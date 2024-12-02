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▲今年5月王柏傑（右）在IG上曬出與謝欣穎（左）親吻放閃照，感情看起來仍十分恩愛，怎料如今傳出分手消息。（圖／翻攝自王柏傑IG）

▲謝欣穎（左）和王柏傑（右）自2021年3月大方認愛，小倆口時常透過社群平台隔空放閃，感情備受外界看好。 （圖／翻攝自王柏傑、謝欣穎IG）

▲謝欣穎曾鬆口與王柏傑「有小孩就結婚」，也在男方酒駕事件時跳出來護愛，「他當天真的沒有喝酒」，當時感情依舊穩定，如今鬧分手搬上檯面，真實情況讓人看得霧煞煞。（圖／記者陳明中攝影）

演藝圈情侶檔鬧分手！39歲演員謝欣穎和小4歲演員王柏傑交往3年，昨（1）日驚爆分手傳聞，王柏傑經紀人表示沒聽說，原以為是捕風捉影的假消息，怎料今（2）日稍早謝欣穎則透過經紀人回應，「我現在很好，心情也很平靜，謝謝大家關心。」沒有正面否認分手消息之外，同時也臨時取消原本預計今晚要出席的活動，讓外界臆測兩人感情是否畫上句點。為此，《NOWnews今日新聞》特別整理出兩人相戀3年情史，一起來回顧謝欣穎和王柏傑這對「白粉CP」！謝欣穎與王柏傑這對姐弟戀可說是愛得高調，2020年底兩人因合拍熱劇《華燈初上》結緣，謝欣穎在劇中飾演敢愛敢恨的酒店小姐，深深著迷於王柏傑的懷抱，男方飾演風流倜儻的販毒浪子，過程愛得炙熱甜蜜，最後不顧眾人反對成為「亡命鴛鴦」，這份情感也溢於現實生活，謝欣穎與王柏傑在2021年3月被週刊拍到在台北信義威秀十指交扣約會，4月則在IG曬出同框合照放閃，大方態度令外界都十分看好。小倆口感情穩定發展兩年多，同是演員出身的兩人非常懂得體諒對方，各自出席公開活動也不忘隔空曬恩愛，去年8月被問到兩人婚事進展，謝欣穎鬆口「有小孩就結婚」，也表示男方與謝爸爸相處融洽，雙方家長都很滿意；今年5月適逢謝欣穎生日，王柏傑霸氣貼出兩人激吻照慶賀，一句「生日快樂女神，妳辛苦了」，愛意溢於言表，閃光彈早已讓人迫不及待兩人的好事何時到來。更值得一提的是，王柏傑今年6月開著謝欣穎的車，被警察臨檢驗出酒精濃度0.44毫克，酒駕事件重創良好形象，為此女方勇敢現身護愛回應，「他當天真的沒有喝酒，是代謝的問題，我講再多好像也會變成藉口」，為男友背書當天沒有飲酒，強調真的是「代謝」問題，豈料，兩人攜手挺過風風雨雨，如今兩人卻爆出分手消息，實際感情狀況令外界看得霧煞煞，恐怕只有當事人才最為明瞭。