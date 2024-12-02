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▲陳傑憲與太太綺綺一進到電視台大廳，上百位員工列隊熱情歡迎。（圖／三立提供）

▲綺綺（右）分享陳傑憲（中）平常不是個浪漫的人，但自己就是愛對方的務實。（圖／三立提供）

台灣在世界棒球賽12強拿下冠軍，締造台灣棒球史新的一頁，並受到全世界的矚目，隊長陳傑憲更獲得MVP大獎，一夜之間人氣翻漲成為風雲人物，帥氣的他更成為新一代的「國民老公」。今（2）日陳傑憲與太太綺綺接受節目《話時代人物》專訪。主持人鄭弘儀直球提問：「老公陳傑憲浪漫嗎？」綺綺秒答：「一點都不浪漫，我生日的時候他叫我禮物自己買、餐廳自己訂，每次到節日的時候都有想掐死他的感覺。」綺綺卻也透露：「他對我求婚時，是唯一最浪漫的時候。」陳傑憲與太太綺綺一進電視台大廳，上百位員工列隊熱情歡迎，主持人鄭弘儀送上歡迎花束，綺綺則在大廳特別感謝所有人對老公陳傑憲的支持，鄭弘儀表示，冠軍台日大戰當天，他與朋友在餐廳邊用餐邊看球，「獲勝的那一刻看著球員落淚，自己也忍不住哭了，台灣終於用棒球受到全世界的矚目。」鄭弘儀表示，他早年是職棒時報鷹隊的忠實球迷，熱愛棒球多年，對這次台灣球員場上的優異表現如數家珍，「看見陳傑憲擊出全壘打後，雙手在胸前比出手勢，真的很激動！」鄭弘儀語帶哽咽地說，即使現在想到這一幕，還是覺得很催淚。節目現場鄭弘儀用台語親切的喊「阿憲」，讚美陳傑憲是「台灣真英雄」，陳傑憲透露，當初對戰韓國擊出兩分全壘打讓他走出低潮，現在的自己就是不斷創造自已的價值，「運動員的黃金時期其實很短，有機會被美日球探發掘，我還是想出去闖，即使在國外撞破頭。」有機會的話，陳傑憲也會想和大谷翔平在球場上對決，他在日本和大谷是同屆生，也幽默表示：「最想和他合照。」陳傑憲爆紅之後，去哪吃飯都備受關注，因此藉錄影時特別提到：「很多老闆會熱情免單，但請千萬不要這麼做，我就是和一般人一樣出來吃飯。」陳傑憲求婚時，在墾丁民宿費心布置，騙綺綺拍民宿開箱影片，一打開門都是寫著「marry me」的氣球，綺綺爆料，陳傑憲唸著求婚詞哭很慘，鄭弘儀問綺綺是否很感動，陳傑憲笑說：「她邊哭邊和我說嘴巴不要抖。」現在回想陳傑憲的務實才是她最喜歡的老公特質。陳傑憲夫婦也分享小孩對他們的重要性，1歲多的孩子已經會幫爸爸喊加油，「突然有一天就聽到他對著電視牙牙說著，『陳傑憲，全壘打！』」讓夫妻倆好驚訝。這段精彩的專訪三立新聞將於明（3）日晚間6點首播，7點在YouTube《話時代人物》頻道上架首播，原周日晚間8點時段將全程重播。