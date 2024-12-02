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基隆市長謝國樑上任近兩年，最新基隆市長施政滿意度民調也曝光，根據民調結果，基隆市長謝國樑滿意度為57.2%、不滿意度為28.7%，相較於市府5月委外進行的調查結果，不僅滿意度有所提升，不滿意度更大幅下降，可見基隆市府過去近兩年的努力，市民皆看在眼裡。民調結果顯示，謝國樑市長就任以來的施政表現近六成民眾滿意，其中16.7%民眾很滿意、40.5%滿意，傾向滿意共達57.2%，相較於五月滿意度51.4%，滿意度有所提升；而傾向不滿意的民眾僅有28.7%，相較五月調查結果42.3%更是大幅下降，可見謝國樑上任後的亮點施政，多數民眾有感。重要亮點施政部分，市府推行「行人友善」政策，透過執法提升汽機車駕駛禮讓行人的意識， 在學校及重要路口劃設134處「綠色斑馬線」，成功降低50％行人交通事故率，有77.0%民眾滿意，僅11.4%民眾不滿意；市府推動騎樓整平工程，與商家、住戶協調同意後重新鋪設騎樓；同時改善通學步道、提升道路品質，並調整路口交通號誌與標誌 ，優化人行空間及通行環境，有61.6%民眾滿意，僅21.8%民眾不滿意。市府推動「乾淨家園」政策，透過與企業合作、科技執法、增加垃圾清運次數、加重裁罰等方法，讓市民及觀光客都可以在基隆享有整潔舒適的生活環境，有67.5%民眾滿意，僅19.3%民眾不滿意；市府規畫在七區各設置至少一個「室內兒童樂園」，目前有六個行政區室內兒童樂園已經開放使用，有64.5%民眾滿意，僅10.0%民眾不滿意。市府四月推出「親子照護LINE線上諮詢平台」， 由具有處理兒童相關疾病專業醫師及護理人員提供便捷、即時的醫療諮詢服務，24小時提供即時諮詢，有82.0%民眾滿意，僅6.9%民眾不滿意；市府八月推出「長輩照護LINE線上諮詢平台」，由相關醫師與護理師提供24小時LINE線上健康照護諮詢服務，協助長者解決或改善健康問題，更有84.8%民眾滿意，僅8.6%民眾不滿意。台二線道路因6月初山崩意外一度影響交通，導致遊客減少，因此市府在六、七月時和潮境公園附近店家合作推出振興大禮包活動，有65.6%民眾滿意，僅18.1%民眾不滿意；市府為吸引更多遊客到潮境公園與周邊景點觀光，更特別推出AR恐龍公園，讓遊客透過虛擬實境與恐龍互動，增添娛樂性與教育價值，有66.5%民眾滿意，21.4%不滿意。