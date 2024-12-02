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▲因美味馬鈴薯排骨火鍋叫好又叫座的UNCLE-K，在台北中山商圈全新開幕「鐘路大多力韓雞湯」。（圖／記者蕭涵云攝）

▲「鐘路大多力韓雞湯」插旗台北中山商圈，由UNCLE-K引進「韓國最好吃的辣雞湯」。（圖／記者蕭涵云攝）

▲「元祖辣雞湯」中份2人1200元、大份4人2300元。（圖／記者蕭涵云攝）

▲「清燉韓雞湯」中份2人1200元、大份4人2300元。（圖／記者蕭涵云攝）

▲「現做黃豆芽炒飯」150元。（圖／記者蕭涵云攝）

▲「洋釀炸雞」180元、「醬油炸雞」200元、「雪花起司炸雞」180元。（圖／記者蕭涵云攝）

▲「韓式鮮蝦蛋捲」250元。（圖／記者蕭涵云攝）

▲「搜豆搜豆」200元、「韓式蒸蛋」220元。（圖／記者蕭涵云攝）

▲「起司馬鈴薯煎餅」280元。（圖／記者蕭涵云攝）

▲「鐘路大多力雞湯」菜單、價格一次看。（圖／記者蕭涵云攝）

▲《黑白大廚》金度潤來台擔任《黑白對決》廚藝賽事評審，並曝光為豆府餐飲集團量身打造的「手切白灼豬五花」新菜。（圖／豆府餐飲集團提供）

▲金度潤主廚經營的「潤首爾YUN SEOUL」連續3年摘下米其林一星。其親手打造的「手切白灼豬五花」，將於12月10日起在台開賣。（圖／豆府餐飲集團提供）

由來自韓國的Uncle Sung與台灣的Uncle Jeremy兩位大叔創立的UNCLE-K，以正宗馬鈴薯排骨火鍋湯在網路上收獲好口碑，繼火烤店後、再度推出全台第一家「元祖辣雞湯」專賣店，「鐘路大多力韓雞湯」插旗台北中山商圈，12月5日、12月6日開幕試營運，連續2天祭出餐點半價優惠請客啦！菜單、價格幫大家一次整理。UNCLE-K排骨火鍋店於Google上累積近3,000則評論、收穫4.8顆星高評價，開幕至今仍常一位難求。其背後推手是來自韓國的Uncle Sung與台灣的Uncle Jeremy兩位大叔，積極推動台韓美食交流文化的他們，不只在台經營UNCLE-K排骨火鍋店及UNCLE-K火烤店，還將洪瑞珍三明治引進韓國，大勢熱賣。2024年底又一最新力作，延續韓國首爾鐘路區超過70年歷史的蒜辣雞湯文化，推出全台第一家「元祖辣雞湯」專賣店，「鐘路大多力韓雞湯」插旗台北中山商圈。將蒜辣雞湯韓文「닭도리탕」的英文發音dakdoritang、轉化為中文名稱「大多力」，寓意著「韓國最好吃的辣雞湯」。選用台灣黑羽土雞領導品牌的元榆牧場放山土雞，並與嘉義大林有機農家契作，確保在台栽種不易的大蔥、也能擁有辛香與甘甜兼具的穩定品質；搭配全台品質最佳的雲林蒜頭，有著濃厚蒜香，並使用珍貴人蔘藥材一同熬煮出吃了能馬上充滿能量的湯底。招牌主打「元祖辣雞湯」以大量蒜末、大蔥和辣椒粉熬煮出蒜頭辛香、帶有甜度的湯頭，吃了精力充沛；不吃辣的人則可選擇「清燉韓雞湯」還能自行加鹽調整鹹度。推薦大家最後鍋裡沒吃完的美味湯汁，還可加點「手工刀切麵」下去拌煮，或在桌邊現點現炒、帶有焦香味的「現做黃豆芽炒飯」，記得起鍋前先鋪平、煎出帶點焦脆鍋巴的口感，吃起來更香。「鐘路大多力韓雞湯」還獨家研發多款口味的韓式炸雞，辣度鮮明的「洋釀炸雞」歡迎嗜辣控來挑戰，蔬果和醬油慢熬的特製「醬油炸雞」鹹香濃郁適合下酒，韓國近年最夯的「雪花起司炸雞」則撒入大量起司粉、像下雪一樣，吃起來口感乾爽、滋味鹹甜。想來點低負擔美食的人，還可選擇街頭飯捲改良的「韓式鮮蝦蛋捲」，以蔬菜與高蛋白鮮蝦取代傳統白飯，低卡、低碳無澱粉，把擄獲韓國上班族的輕食也引進台灣。另外還有香腸和年糕串成口感香Q的「搜豆搜豆」、加入飛魚卵增添啵啵食趣的「韓式蒸蛋」等韓國經典小吃，以及煎出清脆外層的「起司馬鈴薯煎餅」，沾點玉米糖漿、還咬得到軟融起司在其中。大叔們還私心推薦，韓國飲酒文化必備的燒啤炸彈酒，不藏私分享燒酒和啤酒按照黃金比例3：7特調搭起來喝出氣氛；清爽搭餐也可選無糖低卡、帶點台式冬瓜茶風味的男茶來解膩。「鐘路大多力雞湯」將於12月5日17:30起試營運，同步祭出當日前50組「半價優惠」活動！凡於12月5日、12月6日連續2天現場入座、每組上限6人，前50組客人即可享餐點半價優惠。提醒大家，飲料、酒類原價；當天無打包外帶服務；暫停供應炒飯、韓式鮮蝦蛋捲；服務費以原價計算。地址：台北市大同區南京西路81號時間：11:30～24:00（12/7起）電話：（02）2559-8896每個月25號開放下個月1～15號客席，每個月10號開放當月份16～31號客席。每人低消350元，另須加一成服務費。另外，豆府餐飲集團主辦《黑白對決》，找來《黑白大廚》金度潤登台擔任評審，並曝光為豆府餐飲集團擔任客座主廚、量身打造的「手切白灼豬五花」。將豬五花放入由多種辛香料熬煮的秘製高湯中悶煮多時，特別搭配豆府餐飲集團最擅長使用的食材「豆腐」，再加入韓國傳統泡菜提升脆度的口感，金度潤瞇著眼笑說：「我很堅持要新鮮現拌這道泡菜，來保留大白菜的天然鮮甜味，就連辣度也為台灣消費者的喜好做了微調」。12月10日起於豆府餐飲集團旗下涓豆腐、北村豆腐家、姜滿堂、帕泰家、韓姜熙的小廚房等餐廳都吃得到。