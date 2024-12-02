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▲周杰倫（右）2009年與2011年推出的專輯《魔杰座》以及《跨時代》，皆拿下金曲歌王的獎座。（圖／杰威爾音樂提供）

天王周杰倫成為首位在台北大巨蛋舉辦演唱會的歌手，將在12月5日至8日連唱四4天，嗨翻歌迷。不過周杰倫的音樂之路也不是一直都順風順水，他出道前曾因為不愛讀書，考不上大學，高中畢業之後在餐廳當洗碗工維生，是在一次因緣際會下獲得製作人吳宗憲的賞識，才有現在華語天王的地位。周杰倫從小就被媽媽葉惠美發現有音樂天份，3歲就開始學習鋼琴，高中時更考上淡江中學音樂班，主修鋼琴、副修大提琴，但是周杰倫不愛讀書，考了2次大學都落榜，因此高中畢業之後曾短暫在餐廳擔任洗碗工。而周杰倫有一次陪朋友參加TVBS-G的選秀節目《超級新人王》，並擔任鋼琴伴奏，雖然朋友沒有獲獎，但周杰倫在當時被製作人吳宗憲發掘，進而與周杰倫簽約，帶他進入音樂圈。周杰倫果然也不負吳宗憲所望，他在2000年時依照合約內容創作50首歌曲，並由吳宗憲選出10首歌收錄在首張專輯《Jay》中，更在當年第12屆金曲獎拿下最大獎「最佳流行音樂演唱專輯獎」，讓他又驚又喜，在講完感言後耍帥跳入台上水池中，事後周杰倫回憶「後來我比超人的英姿，其實是在掩飾我的尷尬」。隔年周杰倫推出《范特西》，再度入圍第13屆金曲獎，並拿下最佳作曲人獎、最佳專輯製作人獎等獎項。不僅如此，後來推出的《魔杰座》以及《跨時代》更是二度稱帝，拿下金曲歌王的寶座。而周杰倫也暌違6年在台灣舉辦「嘉年華」世界巡迴演唱會，將在12月5、6、7、8日連續4天在台北大巨蛋登場，先前周杰倫就在IG上透露，自己不管做什麼都要第一，雖然很累但值得，因此周杰倫也成為第一位在大巨蛋開演唱會的歌手。