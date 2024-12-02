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現年32歲的宋家豪即將邁入旅日第10年，樂天金鷲隊今天宣布與他續約，他也喊話要以「日本一」回報樂天球迷。去年宋家豪拿下生涯第100次中繼成功，成為日職史上首位達成此里程碑的台灣球員，年薪高達1.1億日圓，也讓外界好奇此次續約是否會維持「億元男」的身價。宋家豪在2015年以育成合約加盟樂天，2017年升格支配下，開始在一軍出賽，逐漸成為樂天牛棚重要戰力，據日媒《體育報知》推測，宋家豪從育成時期年薪僅440萬日圓，到去年完成百次中繼，年薪已達到1.1億日圓，薪水翻漲25倍。宋家豪今年4月達成生涯第300場出賽里程碑，整季41場出賽，累積1勝2敗，17次中繼成功，防禦率3.18，是樂天牛棚大將，先前就傳出樂天有意續約，今天樂天宣布洋將去留名單，確定與宋家豪完成續約。明年就是宋家豪旅日第10年，「下賽季的目標是成為日本一，讓我們一起努力，讓所有樂天球迷開心吧！」先前世界棒球12強預賽，日本隊跨海來台參賽，未能參賽的宋家豪送台灣名物珍珠奶茶和小籠包，樂天隊友開心吃喝還PO照片感謝，而中華隊前進東京比賽時，「小宋學長」則送知名品牌漢堡到休息室，讓大家吃飽再出賽。