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▲Beamori Yurumo平時就在這樣的環境下直播。（圖／翻攝X@beamoriyurumo）

▲Beamori Yurumo的V皮走可愛俏皮系，卻沒想到本人住在垃圾屋裡。（圖／翻攝X@beamoriyurumo）

真的是人能住的環境嗎！近年來虛擬實況主（VTuber）在全球相當流行，主播不用開視訊就能透過虛擬形象與粉絲互動，這樣的模式也大獲成功，目前Youtube收入排行前幾名，有好幾位都是VTuber。不過近期就有日本女VTuber公開自己如同「垃圾屋」般的住處，驚人景象曝光卻反倒讓她粉絲大增。日本女VTuber「Beamori Yurumo」（べあもり ゆるも）在2020年8月份出道，至今已經直播4年，過去隸屬於某VTuber經紀公司，但後來公司破產，她也轉當個人勢持續直播中。但是Beamori Yurumo經營實況4年多下來，只吸引了約2.5萬名死忠粉絲追隨，平時直播也大約在幾千人觀看，更從中期開始，她也會以真人模樣在鏡頭前出現，成為雙棲型態的直播主。沒想到11月24日，Beamori Yurumo進行直播時，架設了可以拍到房間全景的鏡頭，讓粉絲們一窺自己平時居住的環境，結果房間地板堆滿包裹紙箱、包包、雜物等，直播的電腦桌前更有堆成山的菸蒂，環境相當驚人。而Beamori Yurumo還變本加厲，直接在鏡頭前點燃香菸順便摳腳，直接呈現平時沒用V皮的模樣給粉絲看光光。女VTuber真實模樣大放送的事件，瞬間震撼了許多粉絲，也在社群平台X上引發廣泛討論，卻沒想到這反而讓Beamori Yurumo一夕爆紅，Youtube粉絲在短短幾天暴增好幾千人，訂閱已經突破3萬。