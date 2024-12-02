我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄捷運預計往北延伸與台南捷運銜接，能否能在2030年完工銜接及為何取消高雄轄內四個站點。市長陳其邁表示，台南捷運因採monorail(單軌)系統，台南高雄不同系統，短期規劃會在湖內共站，高捷紅線長期將規劃至沙崙站。同時在北高雄台 39 線道路開闢的進度上，陳其邁提到市府向中央積極爭取分段施作，阿蓮段可以串連北高雄產業園區以北到台南，並與南邊的橋頭路段同步施作，目標在 2027 全線開通台 39 線道路，並會持續與交通部爭取與協商，努力推動。高市議會總質詢，議員李亞築表示，台南紅線預定2030年通車，高雄路竹延伸線的二B工程也預計在2029年通車，正常來說，高捷也應該在2030年左右銜接至台南，但為何台南捷運原本抵達嘉藥之後，南延至高雄境內要設四站，後續又發新聞稿解釋是因為高雄不同意而取消，未來兩地捷運到底能否串連，時程如何？陳其邁表示，兩地捷運會串連，不過台南採取Monorail系統，與高雄捷運紅線的重運量不同，路線不會取消，但到底規畫幾站，細節部分還在討論中；可以確定的是湖內站會是兩地捷運的轉乘站，高雄紅線也會從湖內站另分出一條新的沙崙線，以因應科學園區人口增加及需求。副市長林欽榮也說，高運量RL紅線至湖內站會往北銜接至台南，因為台南Monorail系統非常短暫，湖內區設三個站對我們負擔太大，所以原則上路線不變，但請台南先施工到嘉藥，以後再來銜接修訂；另外RL8湖內會直接右轉去沙崙站，工程已經發包。另外，李亞築也擔心，岡山路竹延伸線進度緩慢，2A工程預計2027年通車及2B工程預計2029年通車的目標恐怕無法達成。捷運局長吳嘉昌說，物調變動很大，2A物調預算今年4月已獲中央同意，2B路線涉及省道台一線拓寬，尚未提出。