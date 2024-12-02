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日本養樂多隊24歲球星村上宗隆在完成合約簽訂後，於今（2）日記者會上正式宣布，2025年將是他效力日本職棒的最後一年，並計劃挑戰美國職棒大聯盟（MLB）。這一消息迅速成為日本棒球界的焦點話題，美國媒體也紛紛報導，認為村上宗隆是下一位進軍大聯盟的日本強打。村上宗隆在公布旅美計劃後，立即登上多家美國媒體的版面。《FOX Sports MLB》官方X帳號發文：「村上宗隆宣布2025年將是他在日本職棒的最後一個賽季。」並附上2023年世界棒球經典賽（WBC）村上於對墨西哥準決賽中擊出再見安打的照片，報導指出，村上預計於2026年進軍大聯盟。知名播客節目《Foul Territory》則提到：「日本職棒巨星村上宗隆宣布，2025年將是他在日本的最後一個球季。」並補充道：「現年24歲的村上在職棒7年間累積擊出241支全壘打（包含一軍224轟、二軍17轟），展現驚人的打擊火力。」村上宗隆被譽為日本棒球界「新生代大砲」，尤其是在2023年WBC經典賽的表現更是讓球迷印象深刻，他不僅在準決賽中對墨西哥敲出再見安打，為日本奪冠作出重要貢獻。值得一提的是，2022年球季村上宗隆以單季56轟改寫王貞治的本土球員紀錄，並以打擊率.318、134分打點，成為史上最年輕，且是令和時代的第一位打擊三冠王。目前年僅24歲的村上宗隆，擁有驚人長打能力，這將成為他挑戰大聯盟的最大本錢。許多專家認為，村上有望成為繼大谷翔平、鈴木誠也之後，又一位在大聯盟大放異彩的日本球星。