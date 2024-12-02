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人工生殖法中代理孕母相關議題，一直各界關注焦點，立法院預計在本週四（12月5日）審議「人工生殖法」修法草案，衛福部國民健康署今（2）日表示，在修正草案期間所蒐集600餘則意見，約有8成反對代孕，國健署已將近期各界意見，納入修法研議，經多次會議的討論後，決議先將爭議很大的代理孕母部分脫勾處理。針對人工生殖法修法草案是否將代孕脫鉤處理，國健署兩點聲明指出，在衛福部預告人工生殖法修正草案期間所蒐集600餘則意見，約有8成反對代孕，近期民間團體及民眾持續表達反對代孕，又代孕生殖涉及代孕子女、代理孕母及委託代孕者三方之權利保障與衝突，以及檢視國際禁止代孕之理由，係因難以衡酌委託代孕過程所涉各利害關係人之權益。衛福部就人工生殖法修正草案，透過多元方式廣徵各界意見，國民健康署已將近期各界意見，納入修法研議，並考量部分內容社會爭議太大，尚待更多溝通，因此經過多次會議的討論後，目前呈報規劃之內容將研議先處理有共識部分，而把爭議很大的代理孕母部分脫勾處理。