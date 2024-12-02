張奕表現足以重返日本？日職球隊歐力士猛牛，今（2）日為台灣投手陳睦衡舉辦加盟記者會，包含球隊GM暨編成部長福良淳一，還有監督岸田護都特地來台迎接這名球隊未來戰力。值得一提的是，世界12強賽中華隊「勝投王」張奕，過去在日時期就是以育成選手加入歐力士，對於他在12強的投球內容，當時擔任投手教練的岸田護也看見他的成長，並直言是足以在日職生存的表現。
看見張奕12強好表現 跨越傷病低潮
穀保家商強投陳睦衡，在今年9月的U18亞青賽，對日本投出4局無失分好投，並獲得賽會最佳投手榮譽。最終選擇旅日加盟歐力士，簽下價值7,500萬日元（約合1,523萬元新台幣）簽約金、年薪600萬日元（約合121萬元新台幣）的合約，並於今（2）日在台北舉辦加盟記者會。
世界12強賽中華隊「勝投王」張奕，過去曾效力日職的歐力士、西武獅，因為傷病影響，在去年回到中職加入富邦悍將。然而，在先前的12強中，找回國際賽戰神身手，中繼出賽5場，投了8局，包含冠軍戰面對日本的3局，全都沒有失分，狀態威猛，因而傳出有日職球隊接觸。
過去張奕在歐力士時期，岸田護擔任過二軍、一軍投手教練，對於他在12強的表現，表示：「他很好的應用了先前在日本的經驗，雖然最後在日職因為受傷，而回到了台灣，但我想他應該經歷了很多，找到了全新的自己，且有所成長。」而關於是否可能回到日職，岸田護則認為還是要看本人的意願，但認為他在12強的表現，是足以登上日職的水準。
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穀保家商強投陳睦衡，在今年9月的U18亞青賽，對日本投出4局無失分好投，並獲得賽會最佳投手榮譽。最終選擇旅日加盟歐力士，簽下價值7,500萬日元（約合1,523萬元新台幣）簽約金、年薪600萬日元（約合121萬元新台幣）的合約，並於今（2）日在台北舉辦加盟記者會。
世界12強賽中華隊「勝投王」張奕，過去曾效力日職的歐力士、西武獅，因為傷病影響，在去年回到中職加入富邦悍將。然而，在先前的12強中，找回國際賽戰神身手，中繼出賽5場，投了8局，包含冠軍戰面對日本的3局，全都沒有失分，狀態威猛，因而傳出有日職球隊接觸。
過去張奕在歐力士時期，岸田護擔任過二軍、一軍投手教練，對於他在12強的表現，表示：「他很好的應用了先前在日本的經驗，雖然最後在日職因為受傷，而回到了台灣，但我想他應該經歷了很多，找到了全新的自己，且有所成長。」而關於是否可能回到日職，岸田護則認為還是要看本人的意願，但認為他在12強的表現，是足以登上日職的水準。
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