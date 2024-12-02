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▲中華隊中繼投手張奕，本屆12強賽登板5場勇奪3勝，累計5勝成為賽史的勝投王。（圖／記者葉政勳攝）

張奕表現足以重返日本？日職球隊歐力士猛牛，今（2）日為台灣投手陳睦衡舉辦加盟記者會，包含球隊GM暨編成部長福良淳一，還有監督岸田護都特地來台迎接這名球隊未來戰力。值得一提的是，穀保家商強投陳睦衡，在今年9月的U18亞青賽，對日本投出4局無失分好投，並獲得賽會最佳投手榮譽。世界12強賽中華隊「勝投王」張奕，過去曾效力日職的歐力士、西武獅，因為傷病影響，在去年回到中職加入富邦悍將。過去張奕在歐力士時期，岸田護擔任過二軍、一軍投手教練，對於他在12強的表現，表示：「他很好的應用了先前在日本的經驗，雖然最後在日職因為受傷，而回到了台灣，但我想他應該經歷了很多，找到了全新的自己，且有所成長。」