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經濟部長郭智輝今（2）日表示，放眼全球80億人口，關注AI的人可能不到2億人，但大家都希望能長壽、健康。他指出，每年來台旅客有1000萬名，每人平均僅消費1350美元（約新台幣4.4萬元）；若進一步發展大健康產業，消費額將提升至約3萬美元（約新台幣130萬元），可晉升為10兆元產業。郭智輝今日出席《工商時報》所舉辦「台灣經濟關鍵的下一步-新政高峰論壇」時表示，放眼全球80億人口，關注AI的不到2億人，但大家都希望長壽、健康、安全，顯見健康醫療市場龐大，值得台灣在有限人力、人才之下全力以赴。他指出，目前全球AI應用第1名產業為醫療健康，第2名是教育和訓練，這對台灣來說，才是彌足珍貴的康莊大道。「台灣如果捕捉到這樣子的一個產業，然後全力發展成為全球之最」，相信全球的人都願意來台灣接受健康診療或療養。宏碁集團創辦人施振榮也認為，台灣定位為創新矽島，重中之重正是健康醫療產業。過去台灣已幫3C為主的物質文明做出具體貢獻，下一步聚焦精神文明，重中之重是健康醫療產業。他也提出跨足資通訊、AI智慧醫療和醫療照護「新微笑曲線」概念。郭智輝透露曾和總統賴清德討論過，每年來台旅客有1000萬名，每人平均僅消費1350美元，總計可達到135億美元（約新台幣4407億元）。但是若發展大健康產業，消費額將提升至約3萬美元，可達3000億美元（約9.79兆元），晉升為10兆元產業，「我們服務的對象不變、從事工作不變，但是價值改變！」他指出，台灣醫療產業在全球排名前3、科技業硬體方面則是全球1，只要充分整合這2種人才，未來台灣大健康產業一定是世界第1。