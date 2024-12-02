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▲賴清德下午赴古蘭尼牧場，此為《侏羅紀公園》拍攝地點。（圖／總統府影片）

總統賴清德啟程「繁榮南島，智慧永續」之旅，於夏威夷當地時間1日下午參訪「古蘭尼牧場（Kualoa Ranch）」，除了體驗乘坐多功能越野車外，也參訪電影《侏羅紀公園》拍攝地點，並與「恐龍」合照，看起來相當開心。賴清德至台灣時間30日起至12月6日率團訪問馬紹爾群島、吐瓦魯及帛琉3個友邦國家，期間過境美國夏威夷、關島。賴清德第一站過境夏威夷，並在此待2晚，他今天赴美國智庫東西中心參與座談會，隨後前往古蘭尼牧場。賴清德在牧場總裁John Morgan陪同下，乘坐多功能越野車參訪侏儸紀世界碉堡、金剛骷髏島拍攝地點及低地營區，感受當地文化歷史風貌。該項行程除了總統府秘書長潘孟安、外交部長林佳龍、僑務委員會委員長徐佳青、衛生福利部次長林靜儀、總統府副秘書長張惇涵、駐美國代表處大使俞大㵢等人外，AIT執行理事藍鶯（Ingrid Larson）也一同出席。古蘭尼牧場位於夏威夷歐胡島東北部，為結合自然風光、歷史文化和娛樂體驗的多功能自然保護區，1970年獲列名於美國內政部國家史蹟名錄。牧場以致力於環境永續及保存當地文化而聞名。