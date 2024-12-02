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洪申翰因勞動部霸凌案接任勞動部長，民進黨政策會執行長王義川遞補不分區立委，王義川今（2）日正式就職，國民黨立委徐巧芯表示，民進黨立委吳思瑤不信任王義川；徐痛批王義川，「就是沒戰力的人」。吳思瑤日前曾透露，有傳訊息給王義川，希望王義川接任後，可以清晨4點就到議場排隊，並在她面對白委黃國昌的第一線咆哮時，替她分憂解勞。針對吳思瑤的說法，徐巧芯昨（1）日在中天新聞政論節目《週末大爆卦》中表示，身為不分區立委就是要隨傳隨到，洪申翰過去時常在清晨4點就到議場排隊；徐質疑，王義川接任立委後，若是所有節目都要上，還能隨傳隨到嗎？徐痛批，王義川對民進黨團而言，「就是沒戰力的人，為何還要讓王義川遞補立委？」徐巧芯指出，吳思瑤雖然用稱讚的方式，和王義川講這些話，但其實句句憂心，字裡行間透露對王義川的不信任，擔憂王義川會因的惰性拖累民進黨。