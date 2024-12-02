監督稱讚陳睦衡直球像山下舜平大！以年輕投手養成為名的日職球隊歐力士猛牛，今（2）日為穀保強投陳睦衡舉辦加盟記者會，球隊監督岸田護、GM暨編成部長福良淳一也特地來台迎接。當被問到陳睦衡像隊內哪位投手時，岸田護表示他的直球和「火球男」山下舜平大一樣有力量，對此，陳睦衡本人則笑回：「不敢當，會繼續加油。」
巧和火球新秀當鄰居 監督點出共同點
陳睦衡在今年9月的U18亞洲錦標賽中，先發面對日本的甲子園全明星隊，飆出4局無失分好投，整個賽事吃下9.1局無失分，不僅幫助中華隊奪冠，也獲選為最佳先發投手，最終受到歐力士青睞。
對於陳睦衡的投球，監督岸田護指出：「陳睦衡的直球和山下舜平大一樣，都很有力量，希望可以向他看齊，甚至超越他的直球，非常期待。」山下舜平大是歐力士的2020年第1指名選進的新秀強投，平均球速將近155公里，在一軍生涯首年就奪下9勝，更獲選為洋聯的最佳新秀。
對此，陳睦衡笑回：「跟他比的話不敢當，他很厲害，都有在Youtube上看他比賽的影片，會繼續加油。」有趣的是，陳睦衡透露自己前往大阪的前兩天，就和山下舜平大當鄰居，直呼本人很高大，很粗很壯，有點像大谷翔平，並笑說：「我有跟他拿簽名球，他還給我釘鞋。」
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陳睦衡在今年9月的U18亞洲錦標賽中，先發面對日本的甲子園全明星隊，飆出4局無失分好投，整個賽事吃下9.1局無失分，不僅幫助中華隊奪冠，也獲選為最佳先發投手，最終受到歐力士青睞。
對於陳睦衡的投球，監督岸田護指出：「陳睦衡的直球和山下舜平大一樣，都很有力量，希望可以向他看齊，甚至超越他的直球，非常期待。」山下舜平大是歐力士的2020年第1指名選進的新秀強投，平均球速將近155公里，在一軍生涯首年就奪下9勝，更獲選為洋聯的最佳新秀。
對此，陳睦衡笑回：「跟他比的話不敢當，他很厲害，都有在Youtube上看他比賽的影片，會繼續加油。」有趣的是，陳睦衡透露自己前往大阪的前兩天，就和山下舜平大當鄰居，直呼本人很高大，很粗很壯，有點像大谷翔平，並笑說：「我有跟他拿簽名球，他還給我釘鞋。」