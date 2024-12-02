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▲陳睦衡正式加盟歐力士猛牛隊。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.12.02）

▲陳睦衡正式加盟歐力士猛牛隊。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.12.02）

監督稱讚陳睦衡直球像山下舜平大！以年輕投手養成為名的日職球隊歐力士猛牛，今（2）日為穀保強投陳睦衡舉辦加盟記者會，球隊監督岸田護、GM暨編成部長福良淳一也特地來台迎接。有趣的是，陳睦衡透露自己前往大阪的前兩天，就和山下舜平大當鄰居，直呼本人很高大，很粗很壯，有點像大谷翔平，並笑說：「我有跟他拿簽名球，他還給我釘鞋。」