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今（2）日上午江姓男子（38歲）疑似吸食喪屍煙彈駕車出門，隨後導致精神不濟，並駛入對向車道，所幸車速不快，對向7輛機車見狀緊急避開，最終整輛車逆向停在基隆東岸停車場車道上。警方獲報後立即前往現場，到場發現江男昏睡在駕駛座上，用力敲擊車窗江男仍意識不清，車門打開後發現有煙味，員警於車內查獲電子菸1支及使用完畢菸彈，經檢驗有卡西酮陽性反應，警訊後，將他依《違反毒品危害防制條例》移送基隆地檢署法辦。今天上午，基隆忠二路派出所接獲報案，有輛轎車逆向停在愛三路東岸停車場前的車道上，阻礙通行，員警到場時，看到江男昏睡於駕駛座，敲車窗喚醒後，江男疑似仍意識不清，為了其人身安全，便強制他離車。警方後續在車內查獲電子菸1支，以及使用完畢的菸彈，菸油經初步檢驗有卡西酮陽性反應，江男吸食含卡西酮電子煙（喪屍煙彈）致不能安全駕駛肇事，依法將江男依違反毒品危害防制條例、不能安全駕駛罪逮捕，詢後移送地檢署偵辦。