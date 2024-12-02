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▲12/3下午4時，12強臺灣英雄臺南遊行暨球迷見面會將於永華市政中心的南島路口出發。(圖/南市府提供)

世界12強棒球賽臺灣隊以4比0完封日本隊，勇奪世界冠軍，創造歷史紀錄，臺灣隊伍中有不少中職統一獅隊球員，其中以統一獅中外野手、臺灣隊長陳傑憲更拿下賽事MVP，並獲得打擊王、最佳外野手和最佳防守球員4座個人獎。臺南市長黃偉哲也特別安排在明(3)日舉行「臺灣英雄IN臺南-棒球英雄遊行」包括球員陳傑憲等人均將出席。繼上周六亞太棒球訓練中心成棒主球場開幕的「臺南400-臺灣棒球歷史展」邀請餅總林岳平教練及選手潘傑楷等人，台南市政府也特別安排在明天所舉行「臺灣英雄IN臺南-棒球英雄遊行」，總教練林岳平、首席教練高志綱與球員陳傑憲、潘傑楷、林安可、邱智呈，以及訓練員吳瑀政、防護員余婉綾均將出席。臺灣英雄也預計下午4時於永華市政中心的南島路口出發，一路上經過建平路、永華路、夏林路，健康路，訖於臺南市立棒球場，邀請所有臺南市民沿路為12強奪冠的臺灣英雄喝采。體育局提醒參加遊行的球迷注意安全，遊行路段在行經時將採取交通管制，為保護民眾安全，全面禁止汽機車於遊行車輛兩側行駛，若欲加入一同遊行的車輛，請跟在壓尾車後方。遊行活動結束後將於臺南市立棒球場舉行「臺灣棒球英雄球星見面會」，棒球場預計下午3時開放球迷入場，預計下午4時45分見面會活動開始，全程免費入場。除了參與遊行的教練與球員出席之外，UniGirls女孩、萊恩、盈盈也將在現場與球迷同樂。黃偉哲也將蒞臨現場為出身臺南的臺灣英雄舉行榮耀頒獎儀式為臺灣英雄喝采！