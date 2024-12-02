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在NBA的世界裡，「擺爛」已經成為爭奪狀元的手段之一，而爵士教頭Will Hardy最近一次的擺爛操作，還是引起球迷熱議。爵士今（2）日主場迎戰湖人，Collin Sexton在最後關頭突破Rui Hachimura，眼見就要放進致勝分，但就在這一刻，裁判卻因 教頭Hardy提前喊暫停而取消了這記「絕殺球」。Hardy這一舉動讓人不禁聯想到爵士是否瞄準2025 年狀元熱門、Duke 大學明星球員 Cooper Flagg。根據球探報告，Flagg被譽為是新生代天才球員，爵士顯然不介意犧牲短期戰果來爭取這位明日之星的加盟。Hardy在最後關頭喊暫停引發球迷熱烈討論，有人直指這是「最不明顯的擺爛操作」，也有人對此操作表示敬佩。美國知名體育媒體《Bleacher Report》專欄作家Molly Morrison更直言：「這是我見過最精彩的擺爛之一，有些人甚至會稱之為勇敢。」其他網友則將矛頭指向爵士籃球運營總裁Danny Ainge。有球迷幽默地發文表示：「Danny Ainge告訴Will Hardy他想要 Cooper Flagg，哈哈哈。」另一位網友@ArtTakesNote則說：「Will Hardy單槍匹馬地阻止了爵士的勝利，他今年夏天花了大量時間和Cooper Flagg在一起。」不過，並非所有人都認為這是好的示範，不少球迷對這種行為感到不能理解，「Will Hardy需要被調查，我剛剛到底看了什麼？」儘管如此，此戰Collin Sexton精彩表現也引起外界關注。有傳聞指出，湖人總經理Rob Pelinka打算將Sexton與Walker Kessler列入交易目標，但目前僅停留在揣測階段。Hardy暫停雖然引起一些爭議，但若爵士確實能在未來選秀中摘下 Cooper Flagg，這樣的「擺爛」策略或許會被重新解讀。