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▲中華隊外野手陳晨威第一場面對韓國隊敲出滿貫砲，為團隊大大提升士氣，最終對上日本隊才得以奪下冠軍。（圖／翻攝自陳晨威IG）

▲陳晨威現年26歲，目前效力於中華職棒樂天桃猿，擁有180公分高大身材、迷人電眼與黝黑肌膚，出色外型迷倒大批粉絲。（圖／翻攝自陳晨威IG）

▲現年26歲的陳晨威，有著一雙飛毛腿以「光速盜壘」聞名，曾在2020年打破40盜的紀錄，以42盜的成績成為史上最年輕的40盜締造選手，實力與人氣兼具，未來事業版圖令人期待不已。（圖／翻攝自陳晨威IG）

▲陳晨威（左）外型出眾，擄獲不少粉絲的心，更有一說他是「台版池昌旭（右）」。（圖／翻攝自陳晨威、池昌旭IG）

2024世界棒球12強賽落幕，中華隊以4：0完封日本，打破歷史紀錄奪下冠軍，舉國同慶的程度讓相關話題討論度高居不下，尤其是獲頒當局MVP的「台灣隊長」陳傑憲，不僅球場表現精彩滿點，就連私下生活樣貌也圈粉無數，愛妻寵兒的形象現今堪稱「國民老公」。不過，除了陳傑憲，名律師林智群也在社群平台發文讚賞陳晨威，直呼有了他那記滿貫砲，讓中華隊士氣提升不少，「大家都在講陳傑憲，其實陳晨威也蠻帥的。」林智群昨（1）日在臉書發文寫道，「12強一開始召集不順，名單出來，很多人看衰，在這樣的情況下，就算是球員、教練，開賽前也不敢說自己能拿出多棒的表現」，他表示中華隊起初屢受外界聲浪質疑，確實影響到了團隊信心與士氣，然而，直到第一場對上韓國，陳晨威祭出強大滿貫砲，瞬時間，「選手的信心才爆出來，前面順了，後面才一發不可收拾，越打越有信心，每個選手都發揮了100%的實力。」林智群大力讚賞球員表現，「感謝陳晨威！有他的好的開始，才有後面陳傑憲的兩分砲、冠軍戰的三分砲」，言語間看得出慷慨激昂情緒，大大為中華隊增添士氣與期盼，留言區也釣出許多網友深表贊同，紛紛喊：「中華隊的起爆彈」、「而且他還是快腿！」、「陳晨威的滿貫砲是夢的起點」、「氣勢的展開就在那一擊」，也有粉絲形容道，「對上韓國隊打出滿貫砲當然不是四分，是滿分」，足見陳晨威對中華隊的貢獻不容小覷。翻閱陳晨威的職棒生涯，現年26歲的他，目前效力於中華職棒樂天桃猿，守備位置為游擊手、中外野手，一雙飛毛腿以「光速盜壘」而聞名，曾在2020年打破40盜的紀錄，以42盜的成績成為史上最年輕的40盜締造選手，不只如此，陳晨威更擁有180公分高大身材、迷人電眼與黝黑肌膚，令他在網上流傳「台版池昌旭」的美名，實力與人氣兼具，未來事業版圖令人期待不已。