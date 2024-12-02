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洪申翰因勞動部霸凌案接任勞動部長，民進黨政策會執行長王義川遞補不分區立委，王義川今（2）日正式就職，民進黨團希望其遞補成為「國發基金不當投資暨管理失職」調查委員會委員，國民黨籍召委吳宗憲最終裁定，啟動召委投票，綠委們全離席抗議，民眾黨團總召黃國昌一見此景，忍不住咆哮，「會議紀錄都有錄音錄影，現在也按照你們建議延到42分了啊！」立法院今就國發基金不當投資暨管理失職調查委員會相關事項，召開第一次會議，調查委員會中，國民黨團有立委林思銘、吳宗憲、徐欣瑩、陳超明、游顥、楊瓊瓔與葉元之，民進黨團則有柯建銘、吳思瑤、蔡易餘、鍾佳濱、莊瑞雄與沈伯洋，民眾黨團則由總召黃國昌加入。針對王義川是否遞補成為調查委員會委員一事，朝野吵逾兩小時，民進黨團主張可以視情況更換人選，但國民黨團認為院會已經確定名單、不能再改，最終吳宗憲啟動召委投票，綠委們集體離席，表達抗議。眼見民進黨所有立委離開，會議期間與王義川零互動的民眾黨團總召黃國昌忍不住咆哮，「會議紀錄都有錄音錄影，現在也按照你們建議延到42分了啊！」至於會議投票是否有效，吳宗憲表示，會按照依立院裡面法制局決議行事，仍會依據院會資料照規定辦理。