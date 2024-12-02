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美國新當選總統川普，還沒上任就不斷放話，除將對中國進口商品加徵關稅，甚至提及若金磚國家敢去美元化，將課徵100%關稅，非美貨幣重貶，離岸人民幣兌美元也從7.24急貶至7.28，新台幣兌美元今（2）日也重貶1.41角，終場收32.598元，也是今年8月8日以來收盤新低價。美國感恩節假期前，投資人獲利了結使得美元出現拉回，不過，假期結束後，美元買盤再度歸隊，尤其川普關稅議題續燒，不只點名點名針對中國、加拿大、墨西哥課徵新關稅，最新談話是將對「去美化」的金磚國家課徵100%關稅，美元指數進一步來到106.45附近，非美貨幣重挫。亞洲主要貨幣兌美元也貶值，其中人民幣兌美元更出現急貶，離岸人民幣從7.2497貶至7.2869，目前在7.2819附近，日圓也從149.474回貶至150.746，目前在150.1附近盤整，而韓元也從1395.3599貶至1405.16兌1美元，目前在1403.57附近游走。至於新台幣兌美元今日也開低走低，即便台股大漲474.43點，收在22736.93點，外資買超台股新台幣150.22億元，在人民幣領貶之下，新台幣兌美元也出現重貶，更一度貶破32.6元，下探32.618元，大貶1.61角，終場收32.598元，仍重貶1.41角，也創下近4個月收盤新低價。根據中央銀行公布最新統計，以台北外匯市場下午4點收盤價來看，美元指數今日上漲了0.57%，亞洲主要貨幣韓元重貶0.68%，新加坡幣也貶了0.54%，人民幣亦大貶0.49%，新台幣貶值0.43%、日圓貶值0.17%，越南盾貶0.16%，歐元亦重貶0.73%。