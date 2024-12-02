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馬英九基金會邀請陸生來台交流，昨日復旦大學大四生宋思瑤被問及台灣棒球隊獲12強冠軍，未料卻回應稱向「中國台北」表示祝賀，對此同為「思瑤」的吳思瑤說，這不是統戰，什麼是統戰？身為大思瑤要向小思瑤澄清，台灣是台灣，中國是中國，「台灣隊不是中國台北隊！」並強調民主與獨裁最大的不同，就是即使她冒犯台灣主權，傷害台灣人民情感，政府也不會向中國一樣，讓她「被懲戒」、「被消失」、「被捐贈器官」，希望陸生們能充分享受並深刻體會台灣的自由、民主、多元。對於陸生稱「中國台北」，吳思瑤認為，馬英九邀請的中共學生大吃「台灣隊」豆腐，公開受訪稱「中國台北隊」贏得12強，質疑這不是統戰，什麼是統戰？巧的是，這位受訪學生也叫「思瑤」，但彼思瑤非此思瑤。吳思瑤表示，思瑤大姐姐想告訴思瑤小妹妹，台灣是台灣，中國是中國，「台灣隊不是中國台北隊！」希望小妹妹可以體會到，民主與獨裁最大的不同，就是即使她冒犯台灣主權，傷害台灣人民情感，台灣社會依舊友善以對，政府也不會像中國一樣，把她「被懲戒」、「被消失」、「被捐贈器官」。最後吳思瑤說，台灣的自由、民主、多元的社會氛圍及生活方式，希望來台交流的學生能充分享受、深刻體會。