我是廣告 請繼續往下閱讀

今日職公布各隊保留球員名單，我國好手宋家豪續約樂天，明年邁入旅日第10年，不過2021年回鍋樂天獲得當時日職球界最高9億日圓年薪的田中將大確定退團，他坦言，「我接受了不再有我位置的事實。」田中將大在2013年助樂天奪得隊史首座太平洋聯盟冠軍以及日本一頭銜後，透過入札制度與紐約洋基簽下7年1.55億美元合約，在大聯盟累積174場出賽，78勝46敗，曾連6年拿下雙位數勝投，2度入選全明星，2021年因薪資問題，回鍋日職。這位「神之子」過去曾在日職締造跨季30連勝，創下3項金氏世界紀錄，不過2021年以2年18億元合約重返樂天後，近4年僅拿下20勝，因傷勢困擾，上季更是生涯首度0勝投，從9億日圓年薪一路減薪到今年的2.6億日圓，日媒也推測還會繼續被減薪。在世界棒球冠軍戰「台日大戰」前，田中將大突拋震撼彈，宣布退團，他受訪時解釋離開原因，「確實，我收到了樂天下賽季的報價，但我個人感覺已經沒有我的位置了。」並坦言，「我認為人們不再對我有任何期望。」對於要離開待了11年的仙台，田中將大表示，「非常感謝大家從職業生涯開始對我的栽培，在我要前往大聯盟的時候，也為我獻上祝福送我離開，我非常感謝你們。」並期許自己，「來年我認為我可以投得比今年更多更好。」