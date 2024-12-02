我是廣告 請繼續往下閱讀

嘉義縣一名18歲的葉姓女大生，昨（1）日深夜在外打工騎機車返家，行經縣道168線嘉朴公路時，遭大貨車迎面撞擊，由於撞擊力道猛烈，葉女當場噴飛，緊急送醫搶救，於今（2）日凌晨1時03分宣告不治，警訊後大貨車陳姓駕駛將依過失致死罪嫌函送法辦。嘉義縣警察局水上分局表示，葉女目前就讀大學，平時在外打工貼補家用，昨天深夜打工結束騎機車準備返回嘉義縣水上鄉的住家，同日深夜11時30分左右，經由嘉朴公路在22.2公里處的路口待轉區，準備左轉進入鄉間道路，豈料當場被一輛由西往東方向行駛的大貨車迎面撞上，葉女當場被撞飛重摔落地，雙方車輛均受損。警消獲報立即趕赴現場，救護車趕抵時，葉女已呈現OHCA緊急送醫搶救；葉女有頭部鈍傷、氣血胸、腹內出血等傷勢，急救後於今天凌晨1時3分左右宣告不治。根據警方初步調查，陳姓駕駛酒測值為0，該路口紅綠燈當時為閃光號誌，大貨車疑有超速行駛情形，訊後將陳男依過失致死罪嫌函送法辦。