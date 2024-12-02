日幣目前還處於0.22歷史相對低點，甜甜價也持續吸引一票台灣人前往當地觀光血拚，但去過日本的都知道，累積一段時間消費後，錢包內就會越來越多連神社、販賣機都不收的1圓日幣，相當煩惱。對此，旅日達人林氏璧就找到了這些1圓的好去處，「還會有種莫名的快感！」
林氏璧近日在「日本自助旅遊中毒者」粉專發文，她手上一堆日幣零錢發起話題：「大家會怎麼處理在日本旅遊中產生的零錢呢？特別是1元日幣，自動販賣機幾乎都不能用。當然也可以直接拿出一堆零錢和店員購買，但自己和店員可能還要算半天，有點不好意思。」
隨後林氏璧也提供了這些小銅板的最佳去處，可以去超商使用「自助結帳機」，直接將一把零錢丟進去，並分享經驗談「我回國前在LAWSON清掉了所有的10圓和1圓，竟高達日幣166元，有種莫名的快感！」目前日本超商、超市的自助結帳好像都可以，但全家超商自助的機器，似乎為非現金支付，無法用現金。
至於面額稍大的5圓和50圓硬幣，林氏璧則會拿來到神社參拜用，當作投遞香油錢的用途，一趟日本旅遊回來，就能不帶著沉重的硬幣上飛機。
這樣的方法也讓大批台灣網友驚呼，「往超商的機器投錢，是最好的處理方式」、「之前拿一堆硬幣去超商，店員還慢慢清點，真的有點不好意思」、「遊樂園或海洋館那種投進去會轉圈圈的捐錢箱，也是1塊日幣的好歸宿」、「成田機場靠近61登機門，有一台Pocket Change，也可以將一元日圓全部丟入儲值到西瓜卡，超方便」。
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隨後林氏璧也提供了這些小銅板的最佳去處，可以去超商使用「自助結帳機」，直接將一把零錢丟進去，並分享經驗談「我回國前在LAWSON清掉了所有的10圓和1圓，竟高達日幣166元，有種莫名的快感！」目前日本超商、超市的自助結帳好像都可以，但全家超商自助的機器，似乎為非現金支付，無法用現金。
至於面額稍大的5圓和50圓硬幣，林氏璧則會拿來到神社參拜用，當作投遞香油錢的用途，一趟日本旅遊回來，就能不帶著沉重的硬幣上飛機。
這樣的方法也讓大批台灣網友驚呼，「往超商的機器投錢，是最好的處理方式」、「之前拿一堆硬幣去超商，店員還慢慢清點，真的有點不好意思」、「遊樂園或海洋館那種投進去會轉圈圈的捐錢箱，也是1塊日幣的好歸宿」、「成田機場靠近61登機門，有一台Pocket Change，也可以將一元日圓全部丟入儲值到西瓜卡，超方便」。