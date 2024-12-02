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洪申翰因勞動部霸凌案接任勞動部長，民進黨政策會執行長王義川遞補不分區立委，王義川今（2）日正式就職；桃園市議員黃敬平表示，王義川「他完全沒有放棄上通告」，心態和洪申翰很不一樣。黃敬平在中天《大新聞大爆卦》中直言，不分區立委要做事情很多，王義川在立法院也會喊衝喊打，也會故意扯民眾黨團總召黃國昌後腿，以王耍寶性格，什麼道具都會弄出來，「但對於專業問政、質詢次數則是打上大問號」。黃敬平指出，自從發布遞補立委消息後，王義川最近一周都沒有上節目通告，經詢問，製作單位表示，王義川有說先讓他熟悉立法院狀況，「大概熟悉一段時間後，很快會回來」。黃敬平表示，王義川和洪申翰的心態很不一樣，這代表王義川完全沒有放棄上通告，洪申翰當立委時，是偶爾有重大狀況、或和環保議題有關時，才會上節目幫背書，沒有上得很頻繁，但照王義川跟製作單位的說法，或許之後還是維持一樣的上通告頻率。