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▲細心的造型師惠善（音譯）怕IU的超大長裙被捲入機器，蹲在她的後方調整禮裙，沒想到升降機卻在此時升起，把兩人一起送上台。（圖／IU YouTube）

▲造型師陪伴IU在舞台上唱了6分鐘之久，直到表演轉場時才火速爬出，崩潰笑喊：「裡面超熱！」（圖／IU YouTube）

▲IU（右）完全沒發現有人躲在自己的裙底下，造型師（左）跟她說後才驚呼：「心臟也太大顆了吧！」（圖／IU YouTube）

韓國國民歌手IU（李知恩）今年的世界巡演唱會於9月在首爾順利收官，寵粉的她近來也在YouTube中上傳了演唱會的幕後花絮，沒想到片中竟驚現「有人躲IU裙底一起上台」的神奇畫面，片段一出隨即引發熱議。原來真相是造型師專注整理她的裙擺時，沒注意到舞台已經升起，避免打擾演出才緊急鑽入IU的超大長澎澎裙遮掩，最讓人爆笑的是，IU渾然不覺的登台唱了6分鐘，下台後才發現的的她也忍不住驚呼造型師心臟超大顆。被稱作「國民妹妹」的IU，自今年3月起從韓國出發展開《H.E.R. World Tour》2024巡迴演唱會，半年來她唱遍全世界，最終於9月回到家鄉首爾舉辦最終安可場。近來IU在YouTube中上傳了安可場的幕後花絮，其中一個片段卻意外引起熱議，只見頭戴皇冠、身著全白公主澎澎裙的IU站在升降舞台上準備登台開唱，細心的造型師惠善（音譯）怕IU的超大長裙被捲入機器，蹲在她的後方調整禮裙，沒想到升降機卻在此時升起，把兩人一起送上台。來不及下台的惠善為避免影響演出，竟直接掀開IU的長裙鑽入裡面躲避，就這樣陪伴她在舞台上唱了6分鐘之久，直到表演轉場時才火速爬出，崩潰笑喊：「裡面超熱！」IU本人則是直到演唱會結束後才發現造型師也一起上台，讓她忍不住驚呼：「妳心臟也太大顆了吧！」被問到：「完全沒有感覺到嗎？」IU一臉茫然的表示只感覺有股力量在拽住自己，但也沒多想以為是被東西夾住，沒想到這股「神秘力量」竟是造型師。雖然粉絲們早有耳聞，親民的IU與工作人員之間關係良好，但好到「能躲裙底」也讓粉絲忍不住爆笑留言：「演唱會VVVVIP席」、「還好IU沒放屁！」、「回去翻錄影還以為風吹的，結果居然是個人」、「IU還好沒有邊走邊唱，不然變成舞龍舞獅」、「讓我們一起歡迎IU的特邀嘉賓從裙底出來吧！」、「人怎麼能捅這麼大的婁子」、「造型師也能是造型的一部分。」