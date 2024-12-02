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▲中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」短今（胡馨儀）因傲人身材受到矚目。（圖／短今 IG）

▲短今一身粉色的兩截式泳裝讓她看起來甜美可愛，散發少女氛圍。（圖／短今IG）

中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」短今（胡馨儀）因傲人身材受到矚目，她不時會在社群平台上分享日常生活以及火辣美照。日前她在IG上分享比基尼照，豐滿上圍包不住，讓網友忍不住問：「是不是穿小了？」對此，短今也親自回應：「這套XL。」竟然已經是最大尺寸！短今擁有173公分高䠷身材，加上前凸後翹火辣曲線，經常引發關注，昨（1）日她在IG上傳一系列比基尼照，難得綁起雙馬尾，抱著心型泳圈，一身粉色的兩截式泳裝讓她看起來甜美可愛，她對著鏡頭露出笑容，不時變換姿勢，散發少女氛圍，讓粉絲一飽眼福，她也在文中寫下：「難得的藍天白雲，出來曬曬太陽。」同時也趁機宣傳自己的寫真集。短今透露，她昨天晚上對賬對到眼花，「謝謝大家支持我的寫真桌曆，老闆會努力出貨，期待把每一本送到你們手中。」不少網友都直呼：「短今寶寶也太美了吧！哥真的很喜歡妳喔！」、「游泳池的水要沸騰了。」然而卻有眼尖網友發現，短今的泳裝疑似太小件，忍不住問：「是不是穿小了？」釣出短今本人親自回覆，笑喊：「這套XL！」似乎是因為身材太好，而不是泳裝太小才造成驚人的視覺效果。事實上，33歲的短今先前才在threads抒發心情，有網友分享短今的自拍照，並表示短今貌美如花，但爸爸卻說短今很老，讓她轉發這則動態笑虧：「爸爸身分證先拿出來看一下。」卻還是忍不住走心，「我已經很努力在保養了，電波、音波有很認真打，臉就是長這樣…一直聽到我很老，還是會有點難過的。」引來不少粉絲和親友為她加油打氣。