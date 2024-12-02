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▲郭采潔出現在戶政事務所，擔任閨蜜的結婚見證人，圖片中可以看到她笑得相當開心，周圍也都瀰漫幸福的氛圍。（圖／郭采潔 IG）

女星郭采潔出道多年受到許多粉絲的喜愛，而她近年將事業重心轉往中國，沒想到郭采潔昨（1）日在IG發文表示自己短暫回來台灣，目的就是要親眼見證好友的婚姻大事，還現身戶政事務所擔任閨蜜證婚人，臉上洋溢著幸福的微笑。郭采潔昨日突然在個人IG向粉絲更新近況，透露自己日前返台出席好友的結婚典禮，還說兩人認識26年，終於親眼見到好友找到相守一生的伴侶，不僅如此，郭采潔還現身事務所擔任閨蜜的證婚人。從郭采潔發出的照片中來看，雖然她穿得相當低調，但是卻可以從臉上的微笑得知她發自內心地為好友感到開心。除了陪好友完成人生大事，郭采潔還熬夜看完重播的棒球奪冠賽、與家人共進晚餐，最後更在文末感性寫下「台北，我最濃郁的人情養分，醒著比睡著還要美妙」。貼文一出讓許多粉絲驚訝之餘，紛紛敲碗郭采潔在台灣舉辦演唱會，「歡迎回家，充滿許多美好回憶的地方」、「真心地替采潔開心！我也一直期待著有一天能再次聽見妳的現場演出」、「許願一個台北場巡演」。