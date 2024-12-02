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▲張軒睿（左）、嚴藝文（右）在居酒屋中打工，還有日本女客人被他帥氣的模樣打動，請喝五杯生啤酒，鍾欣凌吃醋地說：「當我們塑膠喔！」張軒睿一臉自信地說：「我靠臉喝酒啊。」（圖／桂田文化藝術基金會、桂田文創提供）

▲嚴藝文（左1）、鍾欣凌（左2）及楊貴媚（右1）來到日本尋找在當地追逐棒球夢的台灣高中生謝喬恩與黃國善，棒球追夢過程令三位老少女為之不捨。（圖／桂田文化藝術基金會、桂田文創提供）

實境節目《老少女奇遇記2》找來金鐘影后楊貴媚及謝汶芳擔任節目總製作人，與超大咖影后鍾欣凌和嚴藝文前往日本拍攝。楊貴媚、鍾欣凌及嚴藝文到高知著名的「四國遍路」岩本寺，認識了嫁到高知的媳婦，也是遍路愛好者的怡芳，三位姐姐換上浴衣，與怡芳和老公森木先生以及岩本寺的住持窪博正先生一起烤肉、喝酒，幾人一起度過歡樂的夜晚後，隔天挑戰四國遍路之前先進行參拜許願的儀式，姐姐們看到住持非常莊嚴、專業地引導他們參拜的模樣，不禁讓楊貴媚懺悔：「我昨天晚上不應該灌你酒的。」此外，前陣子鍾欣凌因高空滑索「黑鮪魚式落地影片」爆紅，事後她哭笑不得地解釋當時躺在地上的原因：「我真的已經沒有力氣了可以讓我睡一下嗎，我所有的精力都在跨出那一剎那用完了。」鍾欣凌也暖心地再次呼籲觀眾們不用擔心。更有趣的是，節目粉絲專頁於昨（1）日釋出楊貴媚與小鮮肉張軒睿的短影音，影片中兩人熱舞嗨翻天，讓嚴藝文非常佩服地說：「媚姐真的為了節目豁出去了」。一行人來到日本，當然不忘尋找在當地追逐棒球夢的台灣高中生謝喬恩與黃國善，喬恩為了他的日本職棒夢而前往日本，更曾被選為參加甲子園比賽的一員，還贏了一場比賽，國善則是未來想要定居日本而來到了這裡，他們都為了各自的目標努力著，國善甚至受傷、進醫院開刀也不向教練及父母親說，只想咬牙苦撐就怕會因此而被送回台灣，楊貴媚也在直播中說：「他們報喜不報憂真的讓人很心疼。」身為母親的鍾欣凌也心疼地說：「他們真的很辛苦，還要要克服想家的心情，連工作人員在現場都哭爆。」《老少女奇遇記2》即日起，每週日晚間8點在台視、晚間9點在八大戲劇台正式播出。