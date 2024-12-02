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今年7月，新北市三重分局員警黃瑋震，搭警車巡邏時不幸被吸食「喪屍煙彈」毒駕的黃姓嫌犯，逆向高速撞擊身亡，不只是員警執勤遭遇此毒駕殉職的首例，也因此促成「喪屍煙彈」主成分依托咪酯被列為第二級毒品，日前新北地檢署偵結，起訴肇事的黃姓嫌犯，涉犯妨害公眾往來安全致人於死等罪嫌，最重可判無期徒刑。起訴書指出，現年26歲的黃國維，於今年7月12日下午3點起，陸續吸食第三級毒品愷他命，以及當時尚未列為第三級毒品管制的動物麻醉用藥異丙帕酯、人體麻醉用藥依托咪酯的電子煙彈，隔日（13日）凌晨0時許，駕駛賓士車搭載1名朋友出門。半途中，黃姓嫌犯因毒品藥效發作，屢次高速蛇行、闖紅燈、任意左右轉，最後他行駛到新北市三重區正義北路與龍門路口，高速逆向迎面撞擊1輛停等紅燈的警備車，警車瞬間向後推撞1輛多元計程車。挨撞警車一路退到民宅騎樓才停下，駕車的周姓警員腦震盪，與彭姓運將、黃姓嫌犯車上乘客各有多處擦挫傷，3人幸無生命危險，但坐在警車副駕駛座的28歲警員黃瑋震，全身多處骨折導致創傷性血胸，送醫不治，殉職雖獲頒楷模獎章及棺木覆蓋國旗、警旗等哀榮，身後留下遺孀與1名4歲幼子。肇事的黃姓嫌犯被帶回警局，辯稱疲勞駕駛闖禍，警方查出他有毒品前科，驗出他事發前96小時內，另曾施用第二級毒品安非他命，黃姓嫌犯才坦承開車前，吸食的電子煙彈含有俗稱「喪屍毒」、「太空油」的依托咪酯。黃姓嫌犯經檢方複訊後聲押獲准至今，檢方日前偵結，依刑法第185條以他法致生道路往來之危險並致人於死、同法第185條之3毒駕致人於死等罪嫌起訴，將由新北地院選任國民法官參審，檢方因此未具體求刑，但第185條之罪法定可判無期徒刑或7年以上徒刑。行政院於上（11）月再將依托咪酯提升為第二級毒品，依毒品危害防制條例規定，製造、運輸、販賣第二級毒品，可處無期徒刑或10年以上徒刑，意圖販賣而持有，可處5年以上徒刑，轉讓可判6月以上、5年以下徒刑，吸食者可判3年以下徒刑。