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距離美國總統拜登卸任只剩一個月，先前多次承諾不會特赦兒子的他週一（2）意外宣布兒子杭特（Hunter Biden），此舉引起各界爭議，尤其是即將接棒的川普更譴責拜登濫用職權和司法不公，並質疑特赦令會否包括在國會山莊暴亂的被捕者，不過實際上包含川普、柯林頓等美國前總統都曾做過「特赦自家人」的行為。美國總統拜登（Joe Biden）今天簽署正式赦免令，宣布特赦在非法取得槍枝、逃稅等刑事案件中被定罪的兒子杭特，其中也包括他從2014年1月1日到2024年12月1日所有已知、可能構成或參與的不法行為，範圍極廣。拜登表示，從上任那天起，他就說過自己不會干涉司法部的決策，即使看到兒子受到選擇性、不公平的起訴，他也遵守了諾言；但杭特只因是他的兒子而受到不公平的待遇，「有人試圖摧毀杭特，即使在面對不斷的攻擊和選擇性起訴時，他已經保持了五年半的清醒，這些行為在試圖摧毀杭特的同時，也試圖摧毀我。」杭特是美國史上第一個被判重罪的現任總統子女，但拜登並非美國史上第一個替自家人打通關的美國總統。其中一項引發社會震驚的特赦案發生在1974年，時任總統福特（Gerald Ford）赦免了前總統尼克遜（Richard Nixon），後者因水門案面臨彈劾威脅且辭職，福特決定赦免這位前總統最終被認為是他競選失利的重要原因。同樣具有爭議性的是，前總統比爾柯林頓（Bill Clinton）在1984年赦免了他的同父異母兄弟羅傑（Roger Clinton），後者因販毒罪名入獄一年後獲得特赦，但此舉被認為帶有明顯的裙帶關係色彩，尤其是羅傑在獲赦後不久又因酒駕等行為被捕，再次引發輿論批評。至於最近一起具高度討論的特赦屬上一任和明年即將就任的川普，在他第一任任期即將結束時，川普也曾特赦女兒伊凡卡丈夫的父親、也就是他的親家查爾斯．庫許納（Charles Kushner）。查爾斯因18項控罪入獄兩年，包括非法政治捐款和逃稅等罪名，但川普卻赦免了他，並於上週宣布最新人事名單，任命庫許納出任美國駐法國大使；另外川普也在當時赦免了數位時任特別檢察官穆勒（Robert Mueller）調查勾結俄國案件中被定罪的盟友。