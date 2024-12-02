陳睦衡喊出「三年內轉支配下」！台灣19歲強投陳睦衡，和日職球隊歐力士猛牛正式簽下育成合約，今（2）日於台北舉辦加盟儀式。對於即將展開的旅日生活，陳睦衡在記者會後受訪，喊出「3年內轉支配下」的目標，此外，也透露最終選擇加入歐力士的關鍵是在於訓練方式和環境。
目標3年內轉支配下 抉擇最重視訓練
包含歐力士的監督岸田護以及GM暨編成部長福良淳一，都出席了陳睦衡的記者會，當被問到對於他的期望時，岸田護表示：「他還很年輕，希望他能維持身體狀況，盡量不要受傷，而且球隊上也有很多值得學習的前輩，希望可以在這裡好好成長。」
而陳睦衡自己則說：「第一年不會有太多想法，但保守希望三年內可以轉乘支配下，保持著一步一腳印的想法，先會走路才會飛，想要完全準備充裕，再去面對接下來的事情。」
另外，關於最終為何選擇歐力士，陳睦衡透露：「其實選擇去日本前，也有問旅日的學長孫易磊，還有前隊友徐翔勝，因為自己最重視的是訓練，實際去以後，發現日本的訓練進步很多，蠻科學化的，再加上也是很會培養投手的球隊，最後就做出這個決定。」
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包含歐力士的監督岸田護以及GM暨編成部長福良淳一，都出席了陳睦衡的記者會，當被問到對於他的期望時，岸田護表示：「他還很年輕，希望他能維持身體狀況，盡量不要受傷，而且球隊上也有很多值得學習的前輩，希望可以在這裡好好成長。」
而陳睦衡自己則說：「第一年不會有太多想法，但保守希望三年內可以轉乘支配下，保持著一步一腳印的想法，先會走路才會飛，想要完全準備充裕，再去面對接下來的事情。」
另外，關於最終為何選擇歐力士，陳睦衡透露：「其實選擇去日本前，也有問旅日的學長孫易磊，還有前隊友徐翔勝，因為自己最重視的是訓練，實際去以後，發現日本的訓練進步很多，蠻科學化的，再加上也是很會培養投手的球隊，最後就做出這個決定。」