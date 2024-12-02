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▲歐力士總管福良淳一（右）、總教練岸田護（左）出席陳睦衡加盟歐力士猛牛隊記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.12.02）

▲陳睦衡正式加盟歐力士猛牛隊。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.12.02）

陳睦衡喊出「三年內轉支配下」！台灣19歲強投陳睦衡，和日職球隊歐力士猛牛正式簽下育成合約，今（2）日於台北舉辦加盟儀式。包含歐力士的監督岸田護以及GM暨編成部長福良淳一，都出席了陳睦衡的記者會，當被問到對於他的期望時，岸田護表示：「而陳睦衡自己則說：「另外，關於最終為何選擇歐力士，陳睦衡透露：「其實選擇去日本前，也有問旅日的學長孫易磊，還有前隊友徐翔勝，