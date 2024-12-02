我是廣告 請繼續往下閱讀

媒體人周玉蔻先後因烏龍爆料前中華民國小姐張淑娟與台北市長蔣萬安的父親蔣孝嚴在晶華酒店「滾床單」、白委黃國昌「在教室硬上女學生」，遭法院各判1年半、3個月有期徒刑；對此，資深媒體人謝寒冰表示，周玉蔻早在快30年前就已經財富自由，「她不會立刻玩完，但接下來會逐漸萎縮！畢竟老兵不死，只是凋零」。謝寒冰今（2）日在政論節目《大新聞大爆卦》中透露，「周玉蔻其實有的是錢」，早在快30年前就已經財富自由，周玉蔻幾乎不在乎錢，主要是她面子掛不住，「但她有一點比我們厲害的是，面子掛不住，她轉個身又瀟灑自在，這點我們學不來」。對於民進黨對周玉蔻的態度，謝寒冰直言，民進黨不會去救周玉蔻，首先是她年紀大了，利用價值不高，對年輕人影響力愈來愈低，綠營每個節目影響力都比她高；再加上她又不受控，每次出來攻擊都有脈絡可循，「賴清德會接受嗎？不可能啦！」至於周玉蔻是否會作困獸之鬥，轉而反咬民進黨，爆民進黨的猛料？謝寒冰認為，要看他們私底下怎麼喬，「大家別看周玉蔻螢幕上非常強悍，私底下不是這樣的人，只要出了事，就會想盡辦法找人幫處理，新聞界都知道」。