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▲《海洋奇緣2》在北美賣座驚人，促使北美感恩節假期的票房締造史上最高紀錄。（圖／迪士尼提供）

▲《魔法壞女巫》目前也已是根據百老匯戲劇改編的電影中票房最高的一部。（圖／UIP提供）

迪士尼最新動畫大片《海洋奇緣2》，票房威力驚人，不但在北美締造5天大破2.21億美元的驚人數字、刷新迪士尼動畫影史的開片賣座紀錄，甚至超越《冰雪奇緣》兩集北美首週票房的總和。台灣也以台幣3543萬元穩坐週末賣座冠軍，還比當年在春節檔上映的首集首週末票房成長6成。過去幾年迪士尼動畫缺乏亮眼的票房表現，不過今年先有上半年推出、皮克斯出品的《腦筋急轉彎2》，現在又有《海洋奇緣2》，接連締造驚人賣座，挽回過去幾年的頹勢。《海洋奇緣2》不但一如預期勢如破竹，在台、美兩地都穩坐票房冠軍，僅僅5天全球累積賣座數字已達3億8600萬美元，堪稱年度吸金實力極為驚人的大片。在《海洋奇緣2》領軍下，北美感恩節票房也飆創出史上最高的4億2000萬美元紀錄，戲院工作人員雖然忙到沒空休息，院商心目中卻是喜樂無比。除了《海洋奇緣2》外，叫好叫座的《魔法壞女巫》在北美的總票房也可望飆破2億6200萬美元，確定是百老匯戲劇改編的電影中在北美賣座最高的一部，使得明年秋冬續集上映，票房更增勝算。在兩部音樂電影各自瓜分走家庭觀眾與女性觀眾後，主打男性的《神鬼戰士II》也在全球各地累積破3億2000萬美元，反應也不錯。來到台灣，《神鬼戰士II》和《魔法壞女巫》也分別在全台各地突破4700萬與2400萬元。