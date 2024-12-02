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▲經濟部產業園區管理局舉辦林園產業園區高階推動總體檢座談會活動，以推進廠商自主管理。(圖／產業園區管理局提供)

▲經濟部產業園區管理局局長楊伯耕(中)頒發感謝狀給林園產業園區所轄工廠總體檢召集人翁榮洲(左)及副召集人吳榮平(右)。(圖／產業園區管理局提供)

經濟部產業園區管理局於日前，在高雄市林園區台灣中油公司石化事業部禮堂，舉辦林園產業園區高階推動總體檢座談會活動，以推進廠商自主管理，並打造園區安全新標竿。產業園區管理局林園產業園區高階推動總體檢座談會活動，是由產業園區管理局局長楊伯耕主持，有中央與地方主管機關、技術專家，以及林園產業園區區內22家石化業者高階主管與會，共同展現並見證3年總體檢執行成果，期推動產業園區邁向永續發展的嶄新高度。產業園區管理局局長楊伯耕表示，對各方合作及共同努力表示感謝，他說，自民國111年至113年間，林園產業園區總體檢團隊協助區內22家石化工廠，導入製程安全、環保及消防應變等三大領域之績效指標(KPI)管理系統，並已完成所有查驗與輔導工作，成功達成推動目標，為園區建立穩健安全管理基礎，顯著提升安全管理、減少污染排放，並優化消防應變管理量能。楊伯耕說，林園產業園區總體檢執行成果及後續規劃，展現在提升安全與事故預防上的卓越成效，包括全面加強管線管理，定期檢查並更換老化管線，透過監測設備即時掌握製程異常趨勢，落實遵循標準作業程序(SOP)，並優化獎勵考核制度，提升污染防治設備處理效率，運用數位技術與工具分析設備元件洩漏趨勢及原因，以及強化消防設備與自主檢查機制，進行多元化的消防應變演練等，並規劃自114年起由業者自主循環管理，延續總體檢安全提升成效。在林園產業園區高階推動總體檢座談會活動中，由台聚集團與長春集團代表分享績效指標執行成果及平行展開作為，以展示其在安全文化深耕方面的決心，而在雙向交流時，林園產業園區總體檢召集人翁榮洲委員提到應思考如何應對設備老化及人才斷層的挑戰，以及強調透過績效指標管理創建更加穩健的安全文化，副召集人吳榮平教授則聚焦，廠商消防與應變自主管理，如何提出吸引員工參與應變能力培訓的策略，以及如何運用AI技術輔助災害預防與緊急應變等，激發與會石化業者高階主管熱烈討論與交流。楊伯耕指出，產業園區的安全管理不僅是企業永續發展的基石，更是對社會與環境的責任，而維護園區的安全需要各企業的共同努力，會中並頒發感謝狀給林園產業園區所轄工廠總體檢召集人翁榮洲及副召集人吳榮平，以感謝總體檢團隊委員的協助。業者也承諾未來會持續延續總體檢作法，利用製程安全、環保及管理績消防與應變效指標系統，訂定精進目標，滾動式檢討，並善用智慧化技術輔助，逐年降低污染排放、工安風險，促使園區升級，進一步將成果推廣應用至業務相關廠商，以樹立產業典範。(經濟部產業園區管理局廣告)