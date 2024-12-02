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▲時代建設推出新案「時代公園大廈DIAMOND TOWER」，即是中區指標危老重建案，今日熱鬧開工。（圖／記者金武鳳攝，2024.12.2)

▲「時代公園大廈DIAMOND TOWER」，即是中區指標危老重建案今日熱鬧開工，團隊誓言打造舊城區新亮點。（圖／記者金武鳳攝，20242)

台中市危老重建一案接一案，2日熱鬧開工的「時代公園大廈DIAMOND TOWER」，即是中區指標危老重建案，基地前身是台中首家星級老飯店「敬華飯店」，坐落廣達3萬坪的中山公園第一排。時代建設總經理許宏丞表示，將在此打造27層中區最高的奢華飯店級豪宅「時代公園大廈」，不僅要為舊城區再造新亮點，也將帶動周邊區域更新與發展。隨著政府打炒房、限制土建融等一系列措施，危老重建逐漸成為開發商的熱點，根據內政部統計，全台截至今年10月底，已有3936件危老案經過核准，台中市又以780件位居全國第二。目前包括時代、元城、富旺、富宇、冠德等建商都爭相投入危老重建市場；其中，中區指標危老重建案「時代公園大廈DIAMOND TOWER」今(2)日上午熱鬧開工，象徵區域即將邁入新篇章，並注入新活力與希望！「時代公園大廈DIAMOND TOWER」基地前身為台中早期豪華級飯店「敬華飯店」，該飯店於1978年開幕，當時以夜總會、室內游泳池、豪華餐廳開啟觀光飯店風氣之先，一旁還有聯美戲院、聯美歌廳與金馬遊樂場，成為當時台中最繁華的地標之一，見證了7、80年代的輝煌時期。不過，隨著台中市區發展逐漸向外擴張、交通建設帶來的變革，敬華飯店因經營不善而一度轉由「福泰桔子」商旅經營，然而自2021年受本土疫情衝擊影響，福泰桔子最終結束營業，2022年3月由時代建設以6.4億元買下全棟，進一步啟動危老重建計畫。總經理許宏丞於開工典禮表示，時代建設在此地重新打造「時代公園大廈 DIAMOND TOWER」，不僅是承接這片乘載許多歷史回憶的地方，更重新賦予其全新的價值並邁向「新時代」，完工後預計成為中區的重要地標，可望為區域注入新活力，並進一步帶動周邊區域的更新與發展。「時代公園大廈DIAMOND TOWER」基地位於台中公園首排，與3萬2,889坪綠海為鄰，外觀以鑽石為設計發想，切割面綻放璀璨與公園湖景相映，預計打造地上27層樓、地下5層樓超高建築，公設空間則延續時代建設一貫古典風格，全案規劃42~46坪均質三房產品，吸引不少在地自住客詢問，目前實價登錄最高單價為65.1萬元，均價則約55.77萬元。