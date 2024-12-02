我是廣告 請繼續往下閱讀

▲臺鐵霸凌受害員工，致勞動部、交通部長的一封信。（圖／翻攝自臺灣鐵路產業工會臉書）

台灣鐵路產業工會日前召開記者會，直指一名楊姓員工遭霸凌，卻遭台鐵推翻調查委員會決議，台鐵產業工會今（2）日公開該名楊姓員工寫給交通部陳世凱及勞動部洪申翰的手寫信，內容嚴正表達在記者會後「未見兩位部長針對職的案件有所表態，著實讓人失望」。職為臺鐵公司員工楊星野，日前113年11月29日由臺灣鐵路產業工會召開記者會發聲，向兩位部長請求能重視臺鐵人資處長的霸凌案，其中有臺鐵涉及官官相護、未依相關法令程序辦理，因而讓一件已成立的霸凌案件還能被推翻成不成立，當天記者會上吳員(吳俊霖處長)的「個人聲明」居然是由臺鐵公共關係科科長送至現場，臺鐵此舉已公然表態並證實與職場霸凌加害者攜手站在一起，處理本案的公正性如何不令人質疑？而在記者會後，洪部長雖承諾會努力建構友善職場安全環境、盡速研議強化相關法制，說過一定會接住每一位同仁的陳部長卻未有任何的回應，同時也未見兩位部長針對職的案件有所表態，著實讓人失望。職的案件與許多的受害者一樣，是現在正在處理及進行中的職場霸凌案件，要去等待未來修正的法律程序並無實際幫助，何況職的案件中臺鐵連受到臺北市政府勞檢處裁定違反相關規定仍遲遲未見改善，因而更需要的是兩位部長親自站出來替職主持公道，予以臺鐵糾正，不能再放任、縱容臺鐵如此替職場霸凌加害者護航，職再次呼籲並懇請兩位部長能出面回應，謝謝！職 楊星野 寫於113年12月1日台鐵對此回應，今年4月24日北市勞檢處發現應改善事項，是人資處未辦理檢核預防措施，對此，公司已依預防指引辦理檢核紀錄；有關改善事件針對申覆程序的提示，也已完成修訂。台鐵指出，會成立「申訴處理委員會」是因楊姓員工提出申訴，為求妥善周延處理，才依公務人員保障法規定組成，經委員會討論做成決議，並無所稱違法決議的情況；另依公務人員保障法第77、78條規定，對服務機關的管制措施處理認為不當，於30日內向服務機關提出申訴，如不服服務機關函復者，30日內向公務人員保障暨培訓委員會（簡稱保訓會）提出再申訴。台鐵稱本案2造當事人均有依據此救濟管道提出救濟，而公司針對此案2造當事人的申訴及再申訴決定，以及依據公務人員保障法規定成立申訴處理委員會，所做成的決議，均予以尊重並依規定秉公處理。至於吳姓處長個人聲明及請託他人至會場發送，台鐵表示此為個人行為，將另案針對不當行為人予以懲處；此外，本案當事人若對11月18日調查處理委員會的決議有異議，可依相關規定及程序向公司提出申訴及向保訓會提出再申訴。