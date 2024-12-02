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▲台灣中油公司石化事業部舉辦中油百萬CC公益捐血活動，該事業部執行長黃三泰率先挽袖捐血。(圖／中油公司石化事業部提供)

▲台灣中油公司石化事業部執行長黃三泰(中)率副執行長吳祐明(右)、行政室主任王俊堯(左)鼓勵員工踴躍捐血。(圖／中油公司石化事業部提供)

▲台灣中油公司石化事業部舉辦中油百萬CC公益捐血活動，吸引許多員工踴躍捐血。(圖／中油公司石化事業部提供)

台灣中油公司石化事業部於今(2)日，在該事業部行政中心後側大客車停車棚，舉辦中油百萬CC熱情公益捐血活動，該事業部執行長黃三泰率先挽袖捐血，有員工、員眷及地方鄉親挽袖捐熱血，共捐出193袋，48250cc的血量，以行動支持社會公益，為需要的人提供援助。中油公司石化事業部此一中油百萬CC熱情公益捐血活動，才剛開始便有不少同仁聚集排隊填寫資料、等待捐血的人潮絡繹不絕，而捐血一袋不僅能救人一命，也能降低自身心臟病的風險，幫助他人的同時，也能照顧、定期追蹤自身健康，是件利人利己的美事。石化事業部執行長黃三泰也率先挽袖捐血，並率副執行長吳祐明、行政室主任王俊堯、林園廠廠長謝旻志、台灣石油工會第一分會常務理事陳文崑等人，鼓勵員工踴躍參與捐血活動，為社會奉上熱血與愛心，且向現場的醫護人員致上謝意。黃三泰表示，石化事業部為支持社會公益，並幫助急需血液的患者，舉辦中油百萬CC熱情公益捐血活動，他說，捐血是對人類健康事業的貢獻、是對社會公益事業的支持，能夠及時為需要血液援助的病患們帶來寶貴的生命之源，相信每位參與捐血的朋友，都會為自己的善舉感到驕傲和自豪，期望能有更多人參與捐血活動，將油人愛心發揮到極極致，並將持續關注社會公益事業，積極參與各種公益活動，為推動社會進步、建設美好社會貢獻自己的力量。黃三泰指出，石化事業部每年都會舉辦捐血活動，而每次活動，員工也都熱情響應，體現了石化事業部對社會公益的努力與承擔，希望此一活動，能夠鼓勵更多人加入捐血行列，攜手為社會貢獻一份力量，相信未來同仁們也將持續展現愛心，積極獻上熱血。黃三泰並指出，石化事業部一直致力於履行企業社會責任，除了舉辦捐血活動外，還積極參與環保、教育支持及其他社會公益項目，未來也將持續投入社會公益、睦鄰活動，成為林園鄉親最堅實的後盾、永遠的好厝邊。