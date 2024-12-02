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針對市場傳出兆豐金控董事長董瑞斌有意推動公股投信包括兆豐投信、第一金投信及合庫投信「3合1」整併，3家金控都發出重訊回應，第一金在今（2）日法說會上，更表示「我們也是看報紙才知道」，並提出併購3大原則，包括要能擴大業務規模、提升競爭力，最重要是要業務互補性，可創造股東價值，在這3大前提下，才會考慮併購。其實，對於3家公股投信是否進行整併？3家公股金控上午都發出重訊說明，其中兆豐金表示「不予評論」；第一金也重訊澄清「本公司未發布任何相關併購訊息」，同樣合庫金也表示「本公司未發布任何相關併購訊息」。不過，財政部長莊翠雲在立法院就已多次提到，公公併牽涉廣大層面，公股金融事業要整併，必須要雙方「合意」，加上涉及文化經營策略、員工安置、據點裁撤，要進行實質經營面的評估，在不影響國家利益並採「合意」併購的前提下，政府將給予尊重。當然，也要透過市場機制，公平、公開、公正，並符合金融監理法規，並兼顧股東、員工及客戶權益，以國家整體利益考量，進行相關考量評估，並要有相關考量評估。由於第一金今日召開第3季法說會，也被問到有關公股投信「3合1」整併案，第一金表示，「我們也是看報紙才知道，這不是我們提的」，至於第一金有什麼想法？目前都沒討論這個事，「財政部也沒找我們討論」。第一金也提到，併購不外乎3大原則，包括擴大業務規模，提高競爭力及經營效率，還要有業務互補性，可創造股東價值，要做合併也不只是投信，就是要產生合併綜效，即擴大業務規模、提升競爭力及股東價值。第一金強調，目前並無任何規劃，對於併購案會在這3大前提下才會考慮，尤其目前市場上的投信多以ETF業務為主，公股投信並沒著墨太多，若要做公股投信「3合1」可能要考慮合併綜效，最好是能帶進新的業務。