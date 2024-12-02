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▲泰國娘娘（右）趁機換位置坐在李玉璽（左）旁邊，還當眾與對方「握手」，遭一旁阿達笑虧，「你怎麼已經先吃豆腐了？」（圖／緯來電視網提供）

▲李玉璽在節目《夜市王》中爆料「美麗本人」私下小怪癖，直呼「我真的有嚇到」，笑翻現場眾人。（圖／緯來電視網提供）

大型美食競賽綜藝《夜市王》週六於緯來綜合台首播第一集雞排和第二集蚵仔煎，深受年輕族群喜愛，25-44歲男性族群第二集蚵仔煎瞬間最高收視高達0.92，該族群平均收視0.4； 20-34歲女性族群第一集收看分鐘數長達52分鐘，官方Youtube頻道平台第一集首播也將近50萬人次觀看，播出之後佳評如潮。在即將播出的第三集主題是讓外國觀光客又愛又怕的「臭豆腐」，飛行嘉賓中邀來歌手李玉璽，沒想到當節目一開錄，泰國娘娘便要求金針菇換位子，不僅想坐在李玉璽旁邊，還立刻跟他來個國際禮儀「握手」，讓主持人阿達忍不住問：「（泰國娘娘）你怎麼已經先吃豆腐了？」笑翻全場。應景問起李玉璽最愛吃的夜市小吃，他開心地說「臭豆腐、蚵仔麵線和雞排」，但逛夜市對他來說有一個小困擾，原來只要他一去逛夜市就會遇到熱情粉絲民眾要合照，短短的一條路很難前進，很怕造成其他店家的困擾，他笑說真的就只能開車去，拜託朋友下車去買，才能享受道地的夜市小吃。李玉璽此次來到節目，原來還跟班底之一的「美麗本人」私下是好朋友，還忍不住爆料對方小怪癖：「他是我目前出生到現在31年來遇過最能睡的人，說要睡，大概10秒內就可以打呼，這個我真的是有嚇到，有一次跟他一起外景過夜，我還沒躺好他就打呼了，而且他有時候是窒息式，然後不時又會突然撒嬌式打呼，讓我感覺他上一秒可能很開心，下一秒好像夢到什麼災難的感覺。」