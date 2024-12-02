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▲台灣中油公司煉製事業部舉行煉製事業部執行長布達儀式，煉製事業部員工踴躍到場觀禮。(圖／中油公司煉製事業部提供)

▲台灣中油公司總經理張敏致詞。(圖／中油公司煉製事業部提供)

▲台灣中油公司新任執行長季存厚致詞。(圖／中油公司煉製事業部提供)

台灣中油公司煉製事業部於今(2)日，在煉製事業部講堂，舉行煉製事業部執行長布達儀式，由台灣中油公司總經理張敏將印信交給新任執行長季存厚，完成布達，以利業務之運作。台灣中油公司煉製事業部執行長布達儀式，是由台灣中油公司總經理張敏主持，前中油董事長李順欽、勞工董事蘇士元、黃勝清、王鵬富、前副總經理邱家守、副總經理許晉榮、台灣石油工會理事長陳嘉麟率各分會幹部、民意代表、社區里長、校長等，以及煉製事業部各處室主管與會。台灣中油公司總經理張敏表示，新任煉製事業部執行長季存厚於民國75年畢業於台北工專化工科，退伍後考上台灣科技大學化工系，就學期間成績優異，獲得中油公司獎學金，80年畢業後，隨即到桃園煉油廠公用組服務，於103年擔任桃園煉油廠煉三組經理時，獲得煉製類的英才獎。張敏說，季存厚於工作之餘更是好學不倦，拿到英才獎後，仍嫌不足，第二年即申請就讀台科大EMBA碩士專班學習，獲得相關主管的賞識，一步一步往上晉升，其勇於任事的工作態度，值得同仁學習。新任煉製事業部執行長季存厚指出，面對未來電動車、新能源崛起，以及淨零減排的世界潮流，他將本著「固本培元」，一步步做到位，他說，固本就是做好煉製生產工作，原物料、設備、數量到位，使命必達，培元就是創新、轉型，以因應電動車、新能源崛起，導入5GAioT、AI等，他也將以最大的熱情和責任心，把工作做到最好，以不辜負大家的期望。